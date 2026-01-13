Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時

影視圈
更新時間：18:30 2026-01-13 HKT
發佈時間：18:30 2026-01-13 HKT

現年46歲的官恩娜（Ella），2000年以模特兒身份入行，其後獲唱片公司賞識做歌手出唱片，實行歌影視三棲發展。直至2015年，她與中法混血醫生男友結婚，婚後育有一對子女，並選擇淡出幕前，專心做全職媽媽，就連社交平台亦甚少更新，生活變得低調。近日有網民在Threads發文，表示剛巧聽到官恩娜的歌曲，勾起以往的回憶，並號召官恩娜「復出」開騷，成功推到神隱多時的偶像「上水」回應！

官恩娜被指有樣有實力

近年有不少網民都會在Threads「回憶」討論官恩娜，指官恩娜有女神級外型之餘，亦有實力的唱功，不知為何當年未能成為一線歌手。近日又再有網民表示剛巧聽到官恩娜的歌曲《暗戀航空》，勾起不少回憶，並發文寫道：「由細到大都好鍾意聽官恩娜同佢啲歌，《地平線》、《千帆》、《戲中有氣》、《失常》、《乾脆俐落》等等......可唔可以喺呢度推到官恩娜本人出嚟回應同搞返個官恩娜演唱會。」

相關閱讀：官恩娜捲家族爭產戰被指大罵外婆？遠赴蒙古避靜 一舉動表達心情

官恩娜獲粉絲網上求復出 

帖文一出，除了獲逾2千個讚好及逾2百多個留言之外，亦引來甚少活躍社交平台的官恩娜「上水」回覆復出意向，她寫道：「Thank you so much for your support！其實我有時都會好懷念以前唱歌嘅時候，畢竟人生有好多唔同嘅階段，暫時呢個階段可能未必有機會再同你見面。睇到你呢個留言我真係好窩心！希望你有一個美好的2026年！」最後還附上5個心心emoji公仔。另外亦有網民留言指她的歌曲《謝謝你離開》都好好聽，又再次引到官恩娜畀like，令網民興奮tag她：「呀！官恩娜 like yr 我個comment，你可唔可以出嚟唱返歌？」之後又獲官恩娜暖心回覆：「Thank you sweetie...maybe one day」。

官恩娜傳與吳卓羲多次離合

樣靚身材正的官恩娜，當年由模特兒投身電影圈，參演首部電影《I Do戀性世代》，與戲中的黃浩然傳出緋聞。2004年，已當歌手同時拍攝TVB劇的她，曾被傳與吳卓羲多次離離合合，分手後男方被爆花心，她當時亦更留言暗寸：「我也愛過疼過，最終是受傷離場！還曾經被誤會拿愛情做宣傳，It Was Really Hard For Me！」2014年，官恩娜證實患上貝爾氏麻痹症，是致面部癱瘓病症之一，翌年她與中法混血醫生男友Juan-Domingo Maurellet結婚，婚後育有一子一女，淡出幕前專心做全職媽媽。

相關閱讀：官恩娜懶理家族爭產戰？舉家同遊法國繼續寫意生活 外貌多年不變網民留言極速回覆

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
2026-01-12 16:28 HKT
阿Sa蔡卓妍認愛健身教練：可以刪去緋聞兩個字 男友林俊賢曾現身慶生派對洩感情進度
01:20
阿Sa蔡卓妍認愛健身教練：可以刪去緋聞兩個字 男友林俊賢曾現身慶生派對洩感情進度
影視圈
2小時前
何伯何太涉互毆案，兩人申法援均遭拒，押後3月17日再訊。
01:29
何伯何太涉互毆案 兩人申請法援均遭拒 押後3.17再訊
社會
6小時前
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
社會
4小時前
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
影視圈
5小時前
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
00:58
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
影視圈
5小時前
40歲「人父巨星」忽然暴瘦臉頰凹陷 身形突現兩問題  網民憂心健康亮紅燈
40歲「人父巨星」忽然暴瘦臉頰凹陷 身形突現兩問題  網民憂心健康亮紅燈
影視圈
8小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前