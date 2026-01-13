吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時

現年46歲的官恩娜（Ella），2000年以模特兒身份入行，其後獲唱片公司賞識做歌手出唱片，實行歌影視三棲發展。直至2015年，她與中法混血醫生男友結婚，婚後育有一對子女，並選擇淡出幕前，專心做全職媽媽，就連社交平台亦甚少更新，生活變得低調。近日有網民在Threads發文，表示剛巧聽到官恩娜的歌曲，勾起以往的回憶，並號召官恩娜「復出」開騷，成功推到神隱多時的偶像「上水」回應！

官恩娜被指有樣有實力

近年有不少網民都會在Threads「回憶」討論官恩娜，指官恩娜有女神級外型之餘，亦有實力的唱功，不知為何當年未能成為一線歌手。近日又再有網民表示剛巧聽到官恩娜的歌曲《暗戀航空》，勾起不少回憶，並發文寫道：「由細到大都好鍾意聽官恩娜同佢啲歌，《地平線》、《千帆》、《戲中有氣》、《失常》、《乾脆俐落》等等......可唔可以喺呢度推到官恩娜本人出嚟回應同搞返個官恩娜演唱會。」

官恩娜獲粉絲網上求復出

帖文一出，除了獲逾2千個讚好及逾2百多個留言之外，亦引來甚少活躍社交平台的官恩娜「上水」回覆復出意向，她寫道：「Thank you so much for your support！其實我有時都會好懷念以前唱歌嘅時候，畢竟人生有好多唔同嘅階段，暫時呢個階段可能未必有機會再同你見面。睇到你呢個留言我真係好窩心！希望你有一個美好的2026年！」最後還附上5個心心emoji公仔。另外亦有網民留言指她的歌曲《謝謝你離開》都好好聽，又再次引到官恩娜畀like，令網民興奮tag她：「呀！官恩娜 like yr 我個comment，你可唔可以出嚟唱返歌？」之後又獲官恩娜暖心回覆：「Thank you sweetie...maybe one day」。

官恩娜傳與吳卓羲多次離合

樣靚身材正的官恩娜，當年由模特兒投身電影圈，參演首部電影《I Do戀性世代》，與戲中的黃浩然傳出緋聞。2004年，已當歌手同時拍攝TVB劇的她，曾被傳與吳卓羲多次離離合合，分手後男方被爆花心，她當時亦更留言暗寸：「我也愛過疼過，最終是受傷離場！還曾經被誤會拿愛情做宣傳，It Was Really Hard For Me！」2014年，官恩娜證實患上貝爾氏麻痹症，是致面部癱瘓病症之一，翌年她與中法混血醫生男友Juan-Domingo Maurellet結婚，婚後育有一子一女，淡出幕前專心做全職媽媽。

