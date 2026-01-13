天王嫂火辣身材大解放 豐滿身材表露無遺 愛妻號老公轉戰體壇發展？
更新時間：15:00 2026-01-13 HKT
本月18日便迎來47歲的台灣天王周杰倫，2015年與昆凌在英國倫敦塞爾比修道院舉行婚禮，育有3名子女，一家五口幸福滿滿。踏入一月，雖然也是他們兩夫婦結婚的11周年，但感情有增無減，貴為愛妻號的周杰倫，近日孖太太拍拖飛往杜拜旅行，昆凌更大解放晒好身材。
昆凌美好身材表露無遺
日前周杰倫與太太昆凌不約而同在IG的限時動態分享旅遊照片，其中昆凌晒出一張身穿格仔吊帶上衣，大方展現其豐滿身材。此外她還有分享了玩水上活動情況，見她戴上太陽眼鏡，穿上黑色長袖防曬衣再套上黃色救生衣，半身浸在清澈碧藍的水池中，以南洋風情景色作背景，完全展現出休閒的度假氛圍。而老公周杰倫亦同樣在限時動態分享了在當地的度假點滴，除了有藍色的海景外，還有似是在度假園區所拍攝的夜景，當中有游泳池，而旁邊有棕櫚樹，遠處還有一棵掛滿燈飾的大型聖誕樹，可見兩人都很享受旅程。
相關閱讀：天王嫂睇網球賽驚現「上圍嚴重移位」 尷尬造型掀熱議 網民：垂到落肚臍？
周杰倫出戰澳網獎金全數捐出
日前周杰倫亦在其IG公布將以業餘選手身分參加澳洲網球公開賽全新賽制「1分大滿貫」，並將在墨爾本羅德拉沃中央球場出戰，挑戰與22位職業球員對決，爭奪百萬澳元獎金：「我要以球員身份參加澳網了如果最後勝利者是我贏了一百萬美元全部捐出去。一月十四號記得來澳網看一下，因為只有一分，也有可能我連球都碰不到就出局了⋯如果可以我選擇我發球，至少可以碰到球，因為是一分制勝的賽制，也有可能不到一分鐘就結束了！所以不用大老遠飛來，不過當地的朋友要來加油也非常歡迎喔！」
相關閱讀：天王級男歌手傳斥逾7億橫掃富豪地段4層豪宅 現居1.7億複式單位擁360度空中花園觀景台
