Danielle被解約後首露面 開通個人帳號做直播 稱會為與NewJeans在一起「戰鬥到最後」

韓國女團NewJeans 20歲前成員Danielle日前遭所屬公司ADOR公布解除合約後，昨日被粉絲發現開通個人社群帳號，她今日再預告於香港時間晚上6時開直播交代事件。昨日有粉絲發現她疑似開通帳號名為「dazzibelle」的IG帳號，且只有追蹤其姐姐Olivia Marsh。今日發布寫上「for those who waited 12 Jan. 7pm」，透露會與粉絲見面，該帳號追蹤人數截至目前已超過50萬人。

Danielle被ADOR要求賠償431億韓圜

Danielle在被解約後首度露面，她在直播中提到為與NewJeans在一起，會「一直戰鬥到最後」，她已經盡一切努力留在該團體中。她直言：「我可以非常清楚地說一件事。為了和成員在一起，我會戰鬥到最後。雖然因環境改變，我處於不同的境地，但我對這個團體的感情沒有改變。」ADOR上月公布很難繼續與Danielle合作，與她解約，成員Haerin、Hyein和Hanni則繼續留在ADOR，與Minji的討論仍在繼續。ADOR之後更對Danielle的家人提出訴訟，要求賠償431億韓圜（約2.29億港元）。

Danielle回味NewJeans表演時光

在直播期間，Danielle感謝粉絲一直以來的支持，她指經常在深夜閱讀粉絲的訊息，並從他們那裏得到安慰。她還回顧了與NewJeans一起表演的時光，回憶起舞台上的時刻，包括音樂開始前的沉默，她說這些繼續支持着她。Danielle在直播期間沒有討論具體的法律問題，指很多問題仍未解決。其法律團隊亦事先指出，直播與任何正在進行的法律訴訟無關。Danielle最後強調：「這不是結束。」