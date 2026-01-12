Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尋歡作樂的姐姐丨戴祖儀男僕Café體驗「花式餵食」 吳若希晒健康美背勁搶焦

更新時間：21:15 2026-01-12 HKT
發佈時間：21:15 2026-01-12 HKT

TVB綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》今晚（12日）的一集中，第二小隊戴祖儀、吳若希、游嘉欣及麥玲玲繼續帶觀眾玩轉廣州及深圳，體驗新興女性消費群吃喝玩樂勝地。

戴祖儀、吳若希嘈到拆天

四位姐姐除了大歎全深圳唯一一張以黑色礦物沙打造的按摩床、古惑「狂舞邊爐」、格鬥酒吧，大晒極致刀功的米芝蓮潮州菜，戴祖儀、吳若希更豁出去到男僕Café開眼界，保證有新鮮感又刺激！向來玩得的兩人，很快便與在場男僕打成一片，除了大玩Boardgame嘈到拆天，男僕們還向二人展示「花式餵食大法」。

游嘉欣大擺異國風情女神甫士

另外，戴祖儀及游游會在一間充滿摩洛哥風情兼CP值爆燈的靚裝餐廳，大歎靚靚High Tea兼鬥擺充滿異國風情的女神甫士，靚人靚景！至於吳若希雖然已為兩孩之母，但身形依然難得保持健美，大歎熱石按摩期間，還將健康美背展露無遺，相當搶焦。

