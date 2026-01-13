甄敏芳備戰聲秀畢業騷問題多 蘇永康鼓勵胡子貝唱啟德場 吳浩康教陸卓謙執生

「《this is OUR STAGE》聲秀畢業演唱會」於周日（18日）在麥花臣場館舉行，《聲秀》十六強學員透過歌聲向一眾導師致敬。日前胡子貝、陸卓謙（Jeffery）和甄敏芳（Jenny）相約夾band時，導師蘇永康（阿公）、吳浩康（Deep）探班，循循善誘何謂「畢業的意義」。

探班變問答大會

Deep明言是次演唱會，對學員的要求比以往做節目更加嚴謹，「因為你哋經已係專業歌手！」阿公形容這不是個人騷，合作講求協調。至於如何呈現「畢業的意義」？阿公認為除了要突出自己之外，同時展現這8個月來的友誼與互相扶持，「期望各位表現能夠超越比賽時！」

三位學員把握機會詢問導師的意見，Jenny、子貝問由學員變為職業歌手，要如何適應大小舞台？阿公回答：「以前我會同你哋講，你要想像第8行之後嘅觀眾都會聽到你唱歌，而家係要80行以後嘅都要聽到！將來你哋有機會去紅館，或者去啟德，喺練習過程上，如果只係用同一種力量面對咁多個場館，咁係唔啱嘅，經驗要自己慢慢累積！」Deep補充：「假設我企喺一個1,000人場館嘅台上面，我都係用一個20,000人場地嘅方法去project！」

Jeffery問，若綵排時Ear Mon「聽得唔好」，該怎樣做？Deep：「千祈唔好有任何不滿嘅表示出現。」子貝問起同一首歌，在比賽時唱，與開騷時唱的分別，阿公：「係睇你哋喺比賽嗰陣能唔能夠感動人，感動到嘅話就成功啦！其實你哋平時練幾多，就拎返幾多出嚟。現場氣氛會令到你腎上腺素高咗，尤其係第一個出場嘅歌手；畢邊騷邊個第一個出場？好似係子貝你！咁你要小心啲，通常導演會同你講『幫我炒熱氣氛』，本來你打算用70%嘅力，最後你就出咗85%，咁就有機會Over咗，呢樣都係經驗，慢慢你哋就會體會到！」

感動歌迷最重要

Deep續說：「無論邊個聽你唱，你嘅目的都係要感動佢，我哋希望盡量滿足觀眾，同時都要明白一件事︰冇一個人可以滿足到所有人，我都聽過有人話Michael Jackson唔識得跳舞！我哋只可以返去最原本嘅時候，就係呢段編曲我應該點樣唱？呢份詞又應該點樣唱？又或者想透過呢次表演，想人哋點睇我？」