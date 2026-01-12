阿Dee以免疫系統形容ERROR風波 : 過一排冇嘢 澄清經理人無變但公司架構有調整 Lokman Alton望MIRROR入新部門有更多工作

193（郭嘉駿）早前被傳因ERROR在倒數騷中僅唱2.5首歌，而推出新歌後的他亦沒solo機會感不滿，之後193突然以私人理由缺席《全民造星VI》主持工作，改由隊友保錡頂上，不過表現強差人意，ERROR經理人濟哥為保錡辯護，疑似暗示騷前兩日才臨時幫頂Job，事件引發ERROR及粉絲間內訌，而193亦隨即轟他亂發言，更自爆「即將有新經理人接手」。ERROR另一成何啟華（Dee）與MIRROR成員Lokman（楊樂文）、王智德（Alton）、陳漢娜、許月湘及何洛瑤等今日（12日）出席新劇《喜劇開場》（暫名）開鏡拜神，ERROR經理人阿濟亦有現身。

阿Dee指193不是第一次嬲

對於ERROR最近多新聞，阿Dee直言也有留意，不過他覺得這是很平常，提到193似乎好嬲，他指對方也不是第一次嬲，又指網上有人話ERROR內訌，但他則認為是「失控」， 因「失晒控」、「混亂晒」是他們的口頭禪：「我又覺得冇大家講得咁嚴重，唯一唔好意思係可能是對粉絲，始終我哋ERROR係一個快樂團隊，大家尋求快樂，可能製造咗啲煩惱令粉絲有啲唔開心。見到有啲粉絲都會話好擔心，但其實冇乜要擔心，過一排就冇嘢，免疫系統咁，我哋係會繼續有㗎嘛。」

阿Dee最難過令粉絲擔心

至於《造星 VI》是否因193有事所以由保錡頂上？阿Dee欲言又止表示：「其實我都唔係好知，咁我諗有人係去唔到。（有冇喺ERROR群組關心下隊友？）我哋一向有關心對方，但喺個心度，最鍾意問候對方，哈哈哈。」阿Dee指有傳訊息，但因為本身都了解事情，所以也覺得是很平常，又指外界雖認為這是很大的事，但對自己就沒有影響，最主要是影響到粉絲：「影響到粉絲心情係最難過。」至於193疑似不滿澳門騷安排，阿Dee指對方一定希望可以唱到自己的歌，但始終時間有限：「除非佢出錢包起個場，咁我會鼓勵佢出錢包起個場，買起個air time俾自己唱都幾好呀！」

何啟華指架構改變對工作冇影響

對於193指會有「新經理人」接手，阿Dee即指向阿濟說：「佢咪喺度囉！」又表示對方職位不變：「大家打工仔都明，喺大公司返工架構好複雜，佢上面又有人，佢上面上面又有人，上面上面上面都仲有人，所以就係有啲調整咗，但我呢啲低級藝人專心喺自己作品算喇，公司架構太複雜，我解釋唔到。」但阿Dee指這些架構改變對自己的工作沒有影響，而ERROR的經理人也仍然是阿濟，對方的工作崗位亦不變，193指的只是「上面」的人有變。

Lokman開心MIRROR多了人照顧

另外，提到MIRROR及COLLAR現歸納Makerville「藝人管理、表演及演唱會業務副總裁」部門，Lokman指不是轉組，而是多了人照顧，也多了人幫他們去計劃，估計是好事：「多咗人，多咗腦袋，諗多啲嘢，希望可以多點發展，多啲歌出，多啲劇集做，多啲工作，幾好！」Alton也認為是好事，可多點時間跟各單位溝通，又笑指自己的位置未感受到有任何改變，跟阿Dee一樣自己也是低級藝人，問他希望工作上有什麼改變？Alton說：「邊一年都好，大家心入面都係想多啲工作，雖然而家都有套劇忙緊，再有其他嘢都未必有時間去應付，但完咗劇之後今年都希望傾吓有咩計劃出嚟，（你想做乜？）梗係繼續開騷、出歌、拍廣告，爭取下，暫時聽返嚟係明朗嘅！」至於Lokman也希望多點拍劇和出歌，最重要是大家賺多點錢，至於加人工就要再傾，但可爭取吓。

Lokman稱陳志雲可能被人整蠱

另外，有傳陳志雲早前因「吹大咗」，指MIRROR或其中幾個成員會趕去「叱咤」頒獎禮，搞到要離開商台，Lokman說：「嗱，亂咁講，可能佢都係俾人跣，可能佢都係聽人哋講覺得好開心，然後想將呢件開心事分享俾大家，點知佢俾人整蠱掛，可能啦！」提到今次三兄弟合作拍劇，Lokman指三人一起主演劇集算是完成了一個心願，因三人一起成長，在出道前亦一起跳舞、參加《造星》等，甚至一齊做生意，所以非常開心，阿Dee則笑言這是ViuTV內部的都市傳說，因此劇已講了很久，到今日終於可開拍。Lokman認為最難是三人如何將默契呈現，Alton指好彩的是這劇是日劇改編，本來的故事也是講三個男仔的團體，而他們三人也剛好能夠配合故事，又謂劇集已拍了一半，雖然有時候比想像中辛苦，但很多位都比想像中輕鬆，而工作以外的時間也很好玩，對於該劇是改編劇，阿Dee就認為沒有很大的壓力，因自己會將它變成新的故事和角色去演，又指因為同樣是團體，所以演的時候會去想是否另一個平行時空的自己，Alton更指自己為今次演出十足，特登去染髮，他指原著也有一位角色的髮色不是黑色，但因為用自己方式去演繹，所以並沒有跟足，又指每日自己都要補色，當醃泡菜般醃頭髮。