梁非同成立劇團有煩惱︰要處理行政工作 粵劇頭炮夥王志良抗金兵

粵劇界新貴花旦梁非同，籌備超過一年而成立的「非同劇團」，頭炮新編粵劇《安國紅玉》將於3月6至8日一連三場，在高山劇場演出。拍檔文武生王志良、梁非同合演韓世忠、梁紅玉，夫妻同心合力抗金兵，還有新晉文武生莫華敏演岳飛，及曉瑜演岳銀屏，以雙生雙旦姿態誓要為「非同劇團」打響頭炮。

感激彭美施支援

梁非同與拍檔王志良等今日（12日）出席記者會，分享固中感受。梁非同透露，繼3月《安國紅玉》後，6月再有檔期演出，她說︰「成立了劇團，較為自主性，包括在故事取材、節奏、說故事方式等方面，從而訓練對戲劇的審美觀。」續說︰「當然仍會接演外面的工作。」

談到成立劇團後壓力大，梁非同坦言有，「從未試過處理行政工作，對程序並不熟悉，現在要看票房，兼顧宣傳，逐一去學習，同時感激得到『施Team』（彭美施）之助。」談到頭炮劇目邀請王志良，梁非同指曾與他合作，外界反應甚佳。而王志良戥梁非同成立劇團開心，「能擁有自己的劇團是演員夢想。」同時大讚梁非同熱愛戲曲藝術，「人品好，工作時勤力又認真。」

梁非同坦言︰「將來也想多作嘗試，希望可演奸角，以現代觀點審視古代人物，看看如何將它重塑。」提到《安國紅玉》，梁非同表示成立劇團同時策劃構思，「感激伯樂彭美施的支持，我會盡心、盡力做好每一場演出，展現100%演員道德。」