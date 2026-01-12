74歲TVB「一代大俠」盡騷麒麟臂徹底回春 投入運動氣色紅潤 曾情緒失控爆喊惹憂心

現年74歲的資深演員郭鋒，曾以《創世紀》的霍景良及《尋秦記》的呂不韋等經典奸角深入民心，而他早年曾演大俠，故被封為「郭大俠」。近年他雖減少幕前演出，近年於幕前減少演出，但遇到適合角色亦會過過戲癮，早前就跟薛家燕合作短劇再續「Q姨」和「祝展輝」的戀情，引起熱議。近日郭鋒罕有露面，看到年過70的他身型Fit爆，似乎狀態更勝從前。

郭鋒氣色紅潤體形佳

近日於TVB演員蔡誌恩的IG中見到，郭鋒與一眾TVB老友相約打羽毛球，他身穿藍色運動背心，氣色紅潤，笑容滿面，精神狀態極佳。更令人驚訝的是，他手臂肌肉結實，展現出驚人的「麒麟臂」，身型Fit爆，完全不像已屆七旬之齡。

郭鋒名副其實愛妻號

郭鋒在銀幕上多演奸險角色，但現實中卻是圈中聞名的愛妻號。他與同為演員的妻子歐陽佩珊於1977年結婚，二人相愛40載，是公認的模範夫妻。然而，歐陽佩珊在2017年因癌症不幸離世，給郭鋒帶來了沉重打擊。他曾在訪問中痛述當時的絕望，更在醫院放聲大叫：「點解唔發生喺我身上，佢個人咁好，點會發呢件事⋯⋯」他坦言，太太歐陽佩珊「影響了他一生」，是他生命中最重要的人。

郭鋒喪妻後情況令人擔憂

面對喪妻之痛，郭鋒的情緒一度跌入谷底，世界頓時變成灰色，對任何事都提不起勁，甚至難以投入拍攝工作，因而推掉不少劇集。他曾在訪問中透露，當時甚至有「想快啲同太太再見」的念頭，情況令人擔憂。

郭鋒：太太改變了我一生

經過時間的沉澱，郭鋒近年才逐漸走出陰霾，享受半退休的慢活人生。在早前接受好友馮素波的訪問時，他一提起亡妻依然會情緒激動，淚灑當場，坦言：「佢改變咗我一生，佢係我一生人入面……」話未說完已泣不成聲，足見其用情之深。儘管如此，他仍感恩與太太相遇，並表示：「家庭是我人生中最大的得著，很幸運，事業令到我認識了我太太，這是天意的安排。」

