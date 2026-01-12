原來視咁的丨TVB連年加薪 輝映《萬千星輝頒獎典禮》內容接觸量6900萬人次

上星期TVB舉行一年一度新春盆菜宴，席間行政主席許濤宣布TVB員工今年繼續有人工加，他表示雖然面對艱辛經營環境，TVB依然做出有目共睹好成績，免費電視繼續擁有壓倒性優勢，佔市場份額82%，2025年廣告收入較前年增加。要知道近年市道低迷，經營大環境不佳，TVB一直在奮進經營，有幾多老闆能有如此魄力及視野，以員工利益為大前提。相信加薪是回饋員工經年的努力，亦是對一眾忠誠與公司並肩作戰的職員之肯定。

《萬千星輝頒獎典禮2025》在TVB官方社交平台的內容接觸量短短3日間已達6,900萬人次，較去年升177%。

頒獎禮在香港及廣東省觀眾接觸人次超過590萬，成績斐然。

今年TVB開季便迎來好開始，上星期專欄已提到TVB節目去年在YouTube平台全年累積播放次數突破6億、總觀看時數達到4500萬小時，實現跨平台、跨地域傳播突破。好事接踵來，上周日在澳門舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》於跨平台直播收視最高達26.4點，成為上周收視榜首。而最新公布的數據更顯示於香港及廣東省觀眾接觸人次超過590萬，TVB官方社交平台的內容接觸量，截至上周三短短3日間已達6900萬人次，較去年升177%、影片播放量亦超越2200萬比去年升244%。單看數字可能沒有太具體概念，但只要一比較便知道這數字有多驚人。以2024年巴黎奧運會為例，奧運會由7月26日開幕至8月11日閉幕的17日期間，TVB社交媒體錄得內容接觸量約為2.9億人次及逾8580萬的總播放量，互動量亦超過1110萬。有數得計《萬千星輝頒獎典禮2025》每日內容接觸量約為2300萬，遠多出奧運會每日平均的1705萬。事實擺在眼前，數字是不會騙人的。

TVB行政主席許濤在台上宣布加人工喜訊，台下一眾藝人及員工即時歡呼喝采。

演員開心食盆菜宴，與其他同事更如家人般聯誼。

盆菜宴盡顯歸屬感

講返今次TVB加薪，在現今的經濟環境下，可以說是「奢侈品」。此舉除證明許主席對公司賺錢能力有絕對信心、及對員工辛勞的肯定外，亦是對忠誠的回報。這份忠誠見證於TVB員工對公司的歸屬感，兩晚的盆菜宴北風凜烈，仍無阻TVB職藝員的熱情投入，各人仿如家人般聯誼，當主席發言時均報以熱烈掌聲以示支持，顯現出上下一心的團結。更好的例子是今年頒獎禮的「專業精神獎」得主字體設計師張濟仁先生，自1993年加入TVB後，一人包攬了電視台所有節目及劇集的標題字體設計，從經典劇集到各類綜藝，觀眾熟悉的每一款招牌字體，皆出自他手筆。他表現出的匠人精神固然值得尊重，而能夠在同一機構堅守逾30年，這份忠誠更值得敬佩，足證TVB是可以讓員工安心立命的機構。張濟仁先生的清流，令一班食着舊東家老本，卻無時無刻借「數落」舊東家博見報的人，顯得更不堪。