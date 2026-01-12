原來視咁的丨陳煒「貴氣行政Look」晒逆齡硬實力 賴慰玲游嘉欣改形象騷美腿

曾經憑監製另類律政劇《踩過界》叫好又叫座的林志華，相隔8年再度推出律政主題作品《非常檢控觀》，劇集將由1月19日起，逢周一至五晚8點半翡翠台播映。主要演員有馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲、陳煒、陳曉華、游嘉欣（游游）、蔣家旻、張馳豪、李成昌、程可為等。

《非常檢控觀》講述主角包希仁（馬德鐘飾）＋正氣警察展熊飛（吳偉豪飾）＋睿智助手公孫珀（賴慰玲飾）這個「滅罪鐵三角」，如何在追求共情、正義及公平的大前提下，破解一宗又一宗的奇案。

馬德鐘、吳偉豪和賴慰玲是劇中的「滅罪鐵三角」

馬德鐘和陳煒繼《雙生陌生人》後再度合作。

除了查案，劇集還加插了不少有別於一般傳統的感情線，分別是包希仁與「怨念前度」王頌星（陳煒飾）之間錯綜複雜、亦敵亦友的恩怨情仇；展熊飛與「烈女文雀」白逸桐（游嘉欣飾）於互相扶持中逐漸萌芽的轟烈愛情；公孫珀與「直男見習檢察官」趙子幀（張馳豪飾）的鬥氣冤家式姊弟戀，甜蜜度不但不輸吳偉豪與游游，還相當有喜感，保證觀眾看得舒服又投入。

賴慰玲孖張馳豪大玩姊弟戀。

游嘉欣在劇中經常以貼身短衫短褲示人，跟以往清純一面截然不同。

先說馬德鐘及陳煒，二人繼《雙生陌生人》後再度飾演CP；今次感情關係雖然相對簡單，但由於包希仁年少時曾狠飛王頌星，因愛成恨的王頌星不但「自我摧毁」作報復，更分別以包希仁大嫂及大律師身份向包希仁一再施壓，為劇情增添不少張力。出名保養得宜兼演技好的煒哥，為了符合「貴婦大律師」身份，在劇中將「貴氣行政Look」大放送，保證賞心悅目。

賴慰玲一個俯身執File鏡頭即成劇集的「美腿擔當」。

游嘉欣與吳偉豪上演經典「烈火戰車」場口。

重演「烈火戰車」

至於吳偉豪及游嘉欣，之前二人在《回歸》中演CP贏盡好評，向來予人感覺清純的游游，這次將一洗形象，變成為喪拋示愛直球、義氣＋江湖味＋「佬味」兼備的「烈女」！而為了符合人設，游游大改形象，貼身短身衣加大晒美腿的型格短打大放送之餘，還會與吳偉豪上演「烈火戰車」場口。而向來予人知性味兼靈氣十足的賴慰玲，在劇中則會將自身牙尖嘴利、聰明伶俐的長處發揮至極致，而為了一再追求突破，阿賴更意外「壓倒」游游，成為劇集的「美腿擔當」，其中一幕俯身執file的場口，阿賴成功演繹女性完美線條，更憑body language拼發出無限喜感。