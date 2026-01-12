陳健安抱病上陣失聲自責 唱《梨子》如有神助多得亡父保佑

一連兩場陳健安「時的狀態」演唱會昨晚（11日）於西九竹翠公園舉行，尾場吸引黃淑蔓、陳柏宇、鍾雪瑩、陳蕾、雲浩影，阿正、張惠雅等來捧場。穿上黑白西裝的陳健安（On仔）甫出場即跳唱《以青春之名》，全場觀眾high爆企起身，他狂跳期間，又做「V」字馬，被舞蹈員抬起，他又搞笑地與台下試當真的林子峰猜包剪揼，不過On仔就猜輸。

歌曲贈父母

在唱出紀念爸爸的新歌《梨子》前，On仔指時間一直流動，有許東西可以永遠存在，形容是「心裡的象牙白」，「然後引領你繼續向前行，今年係我爸爸離開我嘅第20年，諗返細個睇住佢判梨皮，佢好鍾意一把刀，然後一條過切切切切，係唔斷嘅，佢覺得好好玩，係佢嘅生活情趣。」On仔表示小時候模仿爸爸，才發覺自己的價值觀、行為早已潛移默化。唱完《梨子》後，On仔再唱出寫給媽媽的歌曲《愛的一種練習》，其母兩晚都有到場。

唱《流星劃過富士山》時，舞台上的螢幕播放On仔與歌迷的合照，而當中也有C AllStar照片。他指本月9日是單飛7周年，故這演唱會別具義意。而唱孫燕姿的《克卜勒》前，On笑稱之前唱完後有網民手誤寫「吉卜力」，他指《吉卜力》是馮允謙的歌曲，「佢下星期都會喺度開騷。」

Encore時，On仔唱《如果世外見》、《煉獄健身室》及《重生》，唱畢《重生》即爆喴，他說：「好正呀！可以喊喇！多謝，多謝每一位入場嘅人，好多謝所有人成就呢個演唱會嘅人；頭場好傷心，而家好開心，好正呀，多謝晒！」又興奮地將毛巾掉落台，送給歌迷。

突然失聲

On仔在完騷後受訪，他說為演唱會作事前準備，惟敵不過天氣轉變，「呢個月4日突然喉嚨痛、鼻腔發炎至今，喺上台前一刻仍要食藥。第一場騷中段，聲音突然失控，假音唱唔出！」神奇的是唱到《梨子》時，「把聲慢慢恢復，可能係爸爸保佑！」同時形容感動的地方是唱《好好掛住》的時間，「我知道自己唱唔到，叫大家幫忙唱。」台下所有人都感覺到他聲線不妥，用力地和唱；On仔指事後自責到睡不到，「我直頭嚇親！唱到一半把聲冇咗，心入面講粗口，仲有半個鐘我點唱？之後我睇咗個post（網民發文），我好多謝佢，我不停調整唱嘅方法，原來佢哋睇到，話好欣賞我呢種運動員精神──佢哋嘅留言係畀到力量我。」又指生病一事，他瞞著媽媽，直到她來睇騷才知道，而媽媽看完也傳訊息慰問，直言「好心痛」，「所以媽媽睇埋第二場，支持我。」對於媽媽在頭場喊，On仔認為媽媽聽到《梨子》、《愛的一種練習》而受感動。

C AllStar未有合體計劃

On仔台上又跳又唱，擘V字馬，他指這動作的名字叫做「落7」，除了配合單飛7周年外，「我斷過十字韌帶，唞兩年，上次做呢個動作係2021年。」相隔五年再做表演，「物理治療師睇到都覺得欣慰！」他形容這兩天的演唱會經歷恍如重生，百感交集，故在完場時忍不住爆喊。On表示想快點慶功，「經已忍口好耐，再加上病。」並笑言唯一慶幸的是皮膚變得白滑了，「我諗約有十天假期，畀自己叉電。」至於單飛至今7年時間，問到何時重組C AllStar？他明言沒有此計劃，「大家各自飛一段時間先啦，會互相支持，都好感動佢哋有嚟睇騷。」