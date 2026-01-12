Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

JACE陳凱詠首戰紅館：見招拆招 身兼出品人 創「企位」先例丨名人雜誌

影視圈
更新時間：09:15 2026-01-12 HKT
發佈時間：09:15 2026-01-12 HKT

陳凱詠（JACE）以歌手身分迎接出道第7年，即將於下月18及19日舉行兩場首個紅館個人演唱會「JACE陳凱詠《JACE WORLD》紅館演唱會2026」，身為獨立歌手的她今次更為演出擔任出品人，工作排山倒海而來，她指前期工作着重於等待和溝通，緊張感比較大，問會否請教同樣以獨立歌手身分開過大型騷的林家謙與Tyson Yoshi？她笑言男女藝人之間已有很大不同，「但也會向家謙請教如何做好唱歌的準備，例如音樂上的編排和指示，Tyson我則會請教他操弗和保持狀態，相信每一位表演者，都可以分享到屬於他的心得和體驗，但始終比較是朋友的分享，沒有人可以教好整套方式給你，需要自己去體驗。」 文：李文偉 圖：譚志光

以獨立歌手身份發展的JACE，在未知中努力前行。
JACE認為上台才是釋放與享受！
身兼演唱會主角及出品人的JACE，坦言比站台時更緊張，亦擔心很多構思是否可以順利完成，但期待回歸表演者的本位時，相信將是整個演出最集中和開心的時候，「對於我而言，唱歌和跳舞都是最喜歡的事，相信上到台便是釋放和享受！」 JACE指最大困難是在短時間內完成各種各樣的工作，過往有公司照顧時可以專注於表演，她指身兼兩職亦有不少煩惱，「最煩惱是不知道可以請教誰去指點迷津，不同崗位都需要參與，雖然得到很多意見，但最終如何梳理和呈現都要靠自己。」

得知喜訊仍難以消化


舉行紅館演唱會，工作量和規模可想而知，問是否早有很多構想？JACE笑言：「應該是要有很多想法的！但我就經常想得太少，到真正面對時原來有很多的未知，需要經常花腦筋去思考、去行動，只可以即時反應和學習，但反過來想都是好事，就是因為我想得太少，才有這份勇氣去走這一步，見招拆招都是我的一種方式，哈哈！」JACE指在工作期間收到紅館的通知，「當時和同事工作中，心情不止是一對夫婦、而是一群夫婦發現有BB一樣，團隊裏面有人很開心、亦有人很錯愕，我自己則用了很長時間消化，到這一刻、甚至演出時都仍在消化這件事，相信要到表演都結束了，才會一次過去沉澱。」

出道7年的JACE，在樂壇頒獎禮獲得不少殊榮。
早前JACE奪得叱咤樂壇女歌手銅獎，與陳蕾（左）、Gin Lee（右）這兩位對手開心相聚。
史無前例安排「企位」
  

有機會全權話事，JACE史無前例安排紅館企位演出，可以做到已非常開心，很期待這件事的畫面，將來能有更多藝人實現企位的機會，而舞蹈方面亦希望接近國際標準，帶來更多不同體驗。JACE笑言剛完成一場音樂節演出，獲大批歌迷站在台前打氣，為企位的想法帶來更多畫面，「音樂節熱情很濃郁，聽到大家一齊唱、一齊揮手，非常自由自在，但紅館的企位仍未想像到，會否像地下音樂一樣澎湃。這種我想不明白、仍是未知的事便會令我很興奮，在這段時間，做紅館、做大碟、或是說在獨立之後，存在未知的事對我而言就是很有挑戰性。」

JACE曾為林家謙紅館演唱會擔任嘉賓，坦言好震撼。
JACE一路走來，學會隨遇而安，亦學會見招拆招。
慶幸隨遇而安較「短視」

  
紅館開騷是很多歌手共同的夢想，JACE出道的7年來，由「勁爆新人」到因合約而重新休整，與紅館的距離且近且遠，問可有重新跟上步伐的感覺？JACE表示：「我覺得自己算是短視的人，入行時沒有想過紅館，可能不太去計算、不太清晰，路可以走得舒服些，如果我計算自己幾年走到紅館，自己會走得辛苦些。
  
「中間有否遠了一步？無力感是否大了？我慶幸自己不是太有想法的人，比較隨遇而安的個性，原來機會就這樣到了。」JACE指獲得身邊朋友提醒，她曾一直將舉行大型騷的想法掛在嘴邊，「當時沒有想過場地、可能亞博已經很大型，但現在回頭看，一場萬多位觀眾的演出，身邊的朋友聽到我開紅館騷，都說很犀利，我才想到的確是這樣一回事！」JACE曾為林家謙及鄭秀文的紅館演唱會擔任嘉賓，問當時的體驗有否為她的演出帶來影響？JACE形容：「兩次演出我都是被震撼到，紅館這個場地有萬多人，但所有觀眾的樣子都非常清晰，感覺非常的近，兩位都是四面台演出，原來互動的力量很大，觀眾有多投入都是完全接收到的！提到這些回憶，我希望自己好好呈現，也同時感受到大家四面八方的反應，可以好好地記住大家的眼睛，記住大家的感情。」

JACE坦言今次開騷身兼兩職，要面對不少煩惱。
JACE自認在歌迷及同事眼中是思想跳躍的怪人。
自認古靈精怪思想跳躍

  
JACE的個性亦反映在她的歌曲及想法上，一直被指題材前衛，對於今次演出亦非常有想法。問她在歌迷及同事眼中是否一個古靈精怪的人？JACE笑言：「我相信是，大家都是這樣形容我，想法比較跳一點，我慢慢接受了這件事，我以前比較無法接受這件事，是大家先願意接受、才畀到我有想法，原來這樣的自己是可以的！我入行時很希望大家形容我是有趣的，雖然有趣都可以是模稜兩可，但我自己很接受到這種中性的字眼。」

JACE去年為鄭秀文演唱會表演，感受到紅館的魅力。
JACE為演唱會濕身閉氣影宣傳照。
JACE創樂壇短短7年就踏上紅館，自言不可思議。
早前JACE在社交網分享靚相砌圖，總結自己的2025。
