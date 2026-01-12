Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李龍基斥失德指控 爆與王青霞「十個字」分手原因 樂翊榆建議神交化女性緣丨獨家

影視圈
更新時間：07:00 2026-01-12 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-12 HKT

靚女堪輿學家樂翊榆主持HOY TV賀年節目《開運秘笈》，首位批命嘉賓為李龍基。她從邏輯角度剖析基哥「財多身弱」的命格，直指其女性緣旺盛令感情多波折。樂翊榆更建議他將桃花緣轉化為「神交」以減少煩惱。面對1月17日在東莞演唱會突然取消，基哥被懷疑與「失德」有關，基哥怒斥指控：「我何來失德？只係有個唔係太正當嘅女朋友啫。」他自揭與王青霞分手之十個字原因。採訪：方騫平 攝影：譚志光 場地：潮廳

畢業於倫敦英國法律學院，獲得榮譽法律學士學位的樂翊榆，向來對命理有興趣，認為算命能了解自己運勢高低，可趨吉避凶，但她堅持要講邏輯，故除了學八字、風水命理外，甚至考獲催眠師牌，看看性格能否改變命運？但她最同意基哥所講「個人開心命運就會好。」認為做人基本要正面及樂觀。

近期「大紅人」李龍基首度向《星島頭條》證實被分手，14年的「爺孫戀」終告玩完。樂翊榆指基哥「財多身弱」，財代表女性及財富；身弱就會因為女性帶來一啲困擾，加上玄局八字沖「夫妻宮」，一生人都多女埋身，女性緣特別旺，亦代表多女粉絲，不過，感情多波幅及容易變動，要雙方好努力維持關係，樂翊榆坦言指基哥見一個愛一個，提醒他要抉擇，而且不宜結婚，基哥笑言自己「色膽包天」。提到經歷及教訓會否教基哥不要見異思遷？他卻說：「唔知㗎！Who Knows.呢個世界今日唔知聽日事。」基哥會否對愛情心如止水？他笑言：「我未驚過（冇女）。」樂翊榆秒速表示基哥一定會再有黃昏戀。至於健康方面就不成問題。

「瞞婚事件」後受教訓學精

經過王青霞「瞞婚事件」，基哥坦言下次學會先了解新歡的婚姻狀況：「我經已醒目地學識咗！」翊榆更建議基哥將女人緣轉化成「神交」，就會少啲煩惱，基哥幽默地自嘲說：「唔好一日5次神交算喇，或者發下神經。」翊榆又指他2027年土太旺，留意一下消化系統脾胃問題；除「財多身弱」，玄局顯示他「食傷生財」，天生做藝人命：「其實佢運勢唔差，只係感情冇咁順暢啫。」

基哥又大鬧一啲亂作新聞的自媒體賺埋啲八卦錢：「花啲咁大精力對社會冇益處，做人要有良心，賺埋啲八卦錢冇良心嘅錢永無久享。好似早前帶埋大女去柬埔寨登台，竟然被胡作話我帶個新女去，更暗示我5000美金包個村姑，我想反問係咪佢用過或者介紹過人去呀？而且我只係來回只去得4日，期間要綵排及登台，何來能包村姑？喺大是大非年代，個人係要提升，咁樣係將所有香港人質素降低。」翊榆指基哥異性緣咁旺係無這個需要。基哥不忿說：「又話我係『劣質藝人』，我何來失德呢？我只係有個唔係太正當嘅女朋友啫。」

揭東莞個唱被取消原因

基哥亦解釋原定於1月17日在東莞舉行演唱會，因場地酒店被列入「掃黃黑名單」才突然取消。基哥用十個字形容被Chris分手原因：「呢啲好自然嘅，老實講『乜親都好都不及爹媽親』，返到爸媽身邊係好事嚟，好多自媒體話佢喺東莞接客，有乜咁嘅需要呀？真係冇良心。佢唔識我又冇同我相處過，但講到我大騙子咁，新名叫我做『計算基』、『世紀老千』，哈！話係由我設局搞出嚟嘅……」

