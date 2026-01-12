Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金明洙唱歌做戲仲要出埋攝影集 心多多想試演反派｜名人雜誌

影視圈
更新時間：10:15 2026-01-12 HKT
發佈時間：10:15 2026-01-12 HKT

韓國男團INFINITE成員金明洙（L）早前來港出席活動，他既是歌手也是演員，笑指兩者各有魅力，沒有偏愛當中哪一個身份。而他近來正準備新劇，但對內容保持神秘，只透露要很用心做運動準備，又期望未來能拓展自己的表演領域，嘗試一些溫情細膩、感人至深的人性劇，以及一些劇情起伏、情感飽滿的反派角色。

撰文：黃佩麗、攝影：譚志光、場地：apm

以相機紀錄生活

韓國男團INFINITE成員金明洙早前來港出席活動，吸引大批粉絲到場支持。金明洙在活動上除了唱歌外，還與粉絲一起玩遊戲，場面熱鬧。一向寵粉的他被問到過去一年最開心的事時，即表示最開心就是見到每一位粉絲。平時愛拍照的他，即使此行來去匆匆，也會爭取時間多拍照片，因為他將於今年上半年推出攝影集，所以要先儲多一些作品。

金明洙一直都喜歡攝影，愛用相機紀錄生活，除了用公司給的出道簽約金買相機外，亦出過攝影集，以INFINITE成員們一起練習、演員生活的點點滴滴為主題，搭配他親手寫的短文，是非常有生活感的攝影集。他表示有意再出攝影集，但要先想好主題，務求帶出不一樣的感覺。另外，他亦有計劃要搞個人照片展。

金明洙既愛演戲也愛唱歌，所以他也選不到較喜歡當演員還是歌手。
金明洙早前來港出席活動，不忘冧fans玩派心心。
金明洙去年5月以個人名義來港開騷。

向不同演員偷師

金明洙以男團INFINITE成員身份出道，他除了是歌手也是演員。2013年，曾在大熱韓劇《主君的太陽》中演繹蘇志燮的角色朱中元之少年時期，當時已令人留下深刻印象。22年退伍後，又以《Numbers：大廈之林的監視者們》回歸熒幕，同樣引起不少迴響。多年來在演藝工作上累積了豐富的經驗，問到可有崇拜的表演榜樣？他說：「與其說我專注於某一位特定的榜樣，我更傾向於從不同演員的作品中汲取靈感。觀察每位演員獨特的個性和細緻的表情，然後融入我自己的表演方式，這對我作為演員的成長幫助極大。」

金明洙表示想嘗試一些溫情細膩的劇種，也想嘗試反派角色。
退伍後，又以《Numbers：大廈之林的監視者們》回歸螢幕。
曾在爆紅韓劇《主君的太陽》中，扮演主角蘇志燮的少年時期。

鍾情成龍張國榮

歌手和演員都是他喜歡的身份，他直言沒有特別偏愛，指兩個職業各有千秋和魅力，很難說哪個比較好，笑謂未來希望成為一名能兼具歌唱和表演才能的歌手兼演員。

談到2026年大計，他透露近來正為拍攝新劇作準備，但問到內容就三緘其口、保持神秘，只謂要很用心做運動準備。問到未來想挑戰甚麼樣的角色或嘗試哪種類型的影片，金明洙表示喜歡各種類型的影片，但最近想拓展一下他的表演領域，「我想嘗試一些溫情細膩、感人至深的人性劇，以及一些劇情起伏、情感飽滿的反派角色。（你有喜歡的香港演員嗎？）我喜歡成龍的動作表演，真是精彩絕倫，也很喜歡張國榮的細膩演技。」

金明洙很喜歡張國榮的細膩演技。
成龍是金明洙甚欣賞的香港演員，尤其喜歡對方的動作表演。

與粉絲的約定

INFINITE於去年3月在香港舉行15周年演唱會，講到出道多年，金明洙最開心是粉絲們一直以來的支持，笑謂過去一年最難忘和最感動的，都是每一次在活動上看到粉絲們的陪伴。他承諾會繼續努力向前，未來會以更好的一面與大家見面，更不忘提醒粉絲要小心感冒和流感，非常貼心。

去年3月，INFINITE來港舉行15周年演唱會，金明洙感激fans一直以來的支持。

