Energy台北小巨蛋又唱又跳火力全開 Toro着「馬到成功」四角褲向粉絲拜早年

Energy《ALL IN 全面進擊》巡迴演唱會昨日（10日）於台北小巨蛋震撼登場！這也是Energy自2023年重返樂壇後，第二度站上台北小巨蛋舞台。演唱會打造超近距離延伸舞台與環繞移動舞台，讓全場歌迷零死角、近距離感受Energy的舞台魅力。此外，Energy也同步推出回歸後首輪演唱會《一觸即發》萬人演唱會現場全紀錄USB＋演唱會Live CD，讓歌迷得以再次回到那一夜的青春熱血時刻！



Energy以「超能騎士」look登場

Energy 身穿「超能騎士」勁裝帥氣登場，帶領全場觀眾一同飛梭穿越至7012年。開場一連串的舞曲，瞬間引爆全場氣氛，讓現場陷入沸騰。久違與歌迷相聚的他們，更霸氣高喊：「這是Energy，我們回來了！」舞台中央5公尺高的銀色戰馬震撼現身，不僅象徵Energy與歌迷「馬上去」全力前進，也呼應今年馬年的意象！Energy也特別藉此向全場歌迷拜早年，祝福新的一年馬到成功、能量滿滿。

牛奶即興跳「吳麗萍」

再度回到小巨蛋開唱，Energy也興奮地向觀眾打招呼。牛奶說：「你們願意來這裡，代表我們才是你們的青春、你們的小鮮肉！」並號召全場歌迷今晚把所有熱情一次釋放。書偉則開心向大家拜年：「大家新年快樂！今天來到《ALL IN》演唱會，馬年一定都會很有福氣！」阿弟熱情向歌迷告白：「很開心2026年還可以跟大家在一起，我愛你們！」坤達則表示今年沒能和大家一起跨年，帶領全場倒數高喊「新年快樂！」。Toro則提到演出雖與大巨蛋的金唱片獎撞期，仍自信笑說：「牛奶也是會跳《GO》！我們跟得上時代的。」牛奶隨即在台上即興跳起「吳麗萍」。

Energy捐酬勞給社福單位

Energy踏上5公尺高的環繞移動舞台，與二、三樓歌迷近距離對視比愛心，舞台更橫空飛越搖滾區上空，透明地板設計讓歌迷能360度一覽無遺地欣賞 Energy的帥氣姿態！五人在演唱《眼淚的味道》時，歌迷齊舉星型氣球應援，滿場星光讓Energy感動不已。五子經過一連串Solo表演後再度合體，接連帶來《Ra-Man Song》、《踢到鐵板》等復古嘻哈風格歌曲，瞬間把現場拉回最熱血的Energy時代。去年Toro在高雄巨蛋演出時曾以「假腹肌」製造笑果，這次再度升級驚喜橋段，竟被兩位舞者拉下褲子，露出有着「馬到成功」字樣的紅色四角褲，現場瞬間驚呼連連、笑聲不斷，也成了另類向歌迷拜年的方式，驚嚇與驚喜一次到位！成員對於能再度重組兼同台相聚十分感恩，並感激歌迷及家人的支持和不離不棄。此次Energy也攜手用心音樂，將捐出是次演唱會部分演出酬勞，予長期投入弱勢兒少關懷的社福單位，盼透過實際行動回饋社會，傳遞更多溫暖與正向力量。