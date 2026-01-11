Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尋秦記丨港澳票房破6000萬 古天樂率電影進軍海外市場 打入英國及愛爾蘭票房前十

更新時間：21:15 2026-01-11 HKT
發佈時間：21:15 2026-01-11 HKT

由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》自2025年12月31日上映以來票房勢如破竹，口碑與熱度持續發酵。港澳票房再傳捷報，截至2026年1月10日，港澳累計票房已達$60,692,294，正式衝破六千萬大關，氣勢有增無減。同日，古天樂、林峯、宣萱及朱鑑然正式亮相謝票場，與滕麗名、黃文標、歐瑞偉、陳國邦、徐偉棟、李凱賢、徐浩昌（肥腸）、Chris Collins及蘇宸褕（灰熊）等演員兵分多路，合共出席超過二十場謝票活動，多個場次門票極速售罄，現場氣氛熱烈。

《尋秦記》延伸至國際觀眾層

《尋秦記》不止於本地屢創佳績，更同步席捲海外，多個地區接力上映，讓不同背景的觀眾一同投入這場跨越時空的熱潮。海外方面，《尋秦記》已於2025年12月31日率先在馬來西亞及新加坡同步上映，其後於2026年1月2日登陸英國及愛爾蘭市場；歐洲市場亦接力擴展，電影已於1月8日在荷蘭開畫，而向來較少引入港產片的比利時亦將於1月16日上映。緊接其後，台灣已於1月9日上映，澳洲及新西蘭亦將於1月15日上映。北美方面，美國及加拿大則將於1月30日上映。《尋秦記》在英國及愛爾蘭上映後亦迅速打入當地票房榜。根據Comscore數據，並由英國Film Distributors’Association（FDA）公布的「UK and Ireland Current Top 15」，在截至1月5日，《尋秦記》（Back To The Past）位列第9位，週末票房錄得 £251,825，反映「尋秦熱」正由港澳延伸至國際觀眾層。

