陳曉華力挺朱敏瀚有禮貌 何廣沛勁搶口︰我真係唔夠你同佢熟

陳曉華、何廣沛在劇集《非常檢控觀》中是一對，陳曉華笑言難演，皆因兩人私下好老友，何廣沛問是否「唔熟先食」？陳曉華連忙否認，形容自己工作態度專業。

何廣沛用背脊拒絕陳曉華

陳曉華劇中迷戀何廣沛，後者形容其角色並不認同女方價值觀，胡經常用背脊對著她，笑言：「我都想仔細睇睇佢平時迷戀人到底係點樣嘅！」問有沒有看到陳曉華迷戀緋聞男友朱敏瀚的目光？陳曉華即時搶答︰「我只會喺劇中迷戀何廣沛！」

近日有網民指朱敏瀚同街坊打招呼時，態度冷淡無禮貌，陳曉華力撐緋聞男友：「點會？冇可能！我認同佢係非常禮貌。」她指有機會是誤會，何廣沛笑言︰「講熟，我梗係唔及曉華同朱敏瀚熟！」