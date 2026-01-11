Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳曉華力挺朱敏瀚有禮貌 何廣沛勁搶口︰我真係唔夠你同佢熟

影視圈
更新時間：20:45 2026-01-11 HKT
發佈時間：20:45 2026-01-11 HKT

陳曉華、何廣沛在劇集《非常檢控觀》中是一對，陳曉華笑言難演，皆因兩人私下好老友，何廣沛問是否「唔熟先食」？陳曉華連忙否認，形容自己工作態度專業。

何廣沛用背脊拒絕陳曉華

陳曉華劇中迷戀何廣沛，後者形容其角色並不認同女方價值觀，胡經常用背脊對著她，笑言：「我都想仔細睇睇佢平時迷戀人到底係點樣嘅！」問有沒有看到陳曉華迷戀緋聞男友朱敏瀚的目光？陳曉華即時搶答︰「我只會喺劇中迷戀何廣沛！」

近日有網民指朱敏瀚同街坊打招呼時，態度冷淡無禮貌，陳曉華力撐緋聞男友：「點會？冇可能！我認同佢係非常禮貌。」她指有機會是誤會，何廣沛笑言︰「講熟，我梗係唔及曉華同朱敏瀚熟！」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
影視圈
4小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
8小時前
滙豐降定存息率後 仍有銀行逆市加息 身份證或生日含一數字有優惠
滙豐降定存息率後 仍有銀行逆市加息 身份證或生日含一數字有優惠
投資理財
10小時前
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
9小時前
帶客睇樓險闖民居｜業主震驚地產代理有鎖匙 稱簽約後已收回 促解釋交代
帶客睇樓險闖民居｜業主震驚地產代理有鎖匙 稱簽約後已收回 促解釋交代
突發
6小時前
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
影視圈
6小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-10 15:42 HKT
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
連鎖酒樓無限時海火鍋放題$268/位起！雞煲/牛頸脊/刺身 再位上鮑魚鵝掌+燕窩 任飲啤酒汽水 網民大讚︰好正
連鎖酒樓無限時海火鍋放題$268/位起！雞煲/牛頸脊/刺身 再位上鮑魚鵝掌+燕窩 任飲啤酒汽水 網民大讚︰好正
飲食
7小時前