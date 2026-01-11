COLLAR自認低下階層公司重組冇影響 Candy跟193傾食經未有過問ERROR風波 不敢向古天樂自薦台上表演當面試

女團COLLAR今日（11日）出席出道四周年簽唱會，近千粉絲到場支持，她們除了獻唱新歌《下次不如相信自己一次》，又和粉絲一起玩遊戲，其中Winka（陳泳伽）見到小妹妹粉絲上台即母性大發，更把身上的吊飾送給小妹妹。大會送上有現場粉絲簽名的生日咭慶祝COLLAR出道4周年，並送上蛋糕為Gao（沈貞巧）補祝生日，全場大合唱生日歌，令Gao感動到眼濕濕，粉絲亦準備了橫額祝賀COLLAR奪得《叱咤》組合金獎，Winka見到亦忍不住感動落淚。

Gao預告成員有爆炸性禮物

Winka受訪時表示會忍不住喊是因為看到Gao的眼神，想不到4年轉眼就過，感嘆時間過得很快而有所觸動，Gao則笑言根據上年的經驗，提醒自己要有所調整，不要哭成淚人，但當見到粉絲的生日咭已很感動。Gao在台上表示有成員稍後有爆炸性的禮物送給大家，問到是否Marf（邱彥筒）宣布結婚？她即問是否記者幫她俾嫁妝，她否認結婚，稱過幾日大家就知道，問到該成員是出歌還是做騷？Gao就透露禮物是一個騷，又說讀書時永遠都是考試周過生日，無人與她慶祝，很開心現在年年有很多人為她慶生，笑謂COLLAR得到組合金獎已是最好的生日禮物，並謂她們早前以橫額慶祝Candy（王家晴）大學畢業，想不到粉絲都會以同樣方法祝賀她們，覺得也算是一種傳承。

COLLAR自認抵被經理人鬧

最近有指ViuTV重組部門，COLLAR經理人戴穎要向高層匯報工作，Marf表示知道公司重組部門，指公司一向有分高層、中層和下層，她們是低下階層，笑謂此事對她們沒有影響，反而能藉此再次向高層提出訴求，笑言想有更多工作和出歌，Gao 則最希望是加人工，講到ERROR成員193近日在社交網轟經理人亂講說話，又說即將有新經理人接手，問COLLAR和經理人又可試過鬧交？Marf表示沒有，「只有她鬧我們，但我們是抵鬧，她鬧人都好綿羊mode，笑笑口為我們好，但都管不到我們。」問到Candy可有關心緋聞男友193？她表示大家很少傾這些話題，都是傾食物多，問到可會約他食飯？其他隊友即為她扯開話題，稱大家不是很熟，又說COLLAR都未能約齊人食飯，芯駖表示本來已約好一日聚會，但因有人生病而改期，望之後再約，大家一齊食餐好。

COLLAR大讚「PAWS」又索又可愛

講到公司推出由沈殷怡和徐㴓喬組成的全新限定女團「PAWS」，她們大讚二人又索又可愛，指她們是師姐，不怕會分薄公司資源，因大家路線不同。另外，COLLAR早前為《全民造星VI》總決賽任表演嘉賓，在後台與評判古天樂拍片抽《尋秦記》盲盒，當Marf表示要抽到真「項少龍」時，古天樂一出場即謂：「誰和誰呀！」COLLAR立即糾正是「誰求誰呀！」時，古天樂卻堅持是「誰和誰」，但日前已證實COLLAR未有講錯歌詞，Gao笑指古生講甚麼就是甚麼，問她們可有趁機向古天樂自薦拍戲？她們表示古天樂當晚很忙，在台上表演時已當是面試，又說少女時代成員孝淵也是評判，大讚她很靚，見到她時很緊張，因她也是女團成員，表演時有種使命感，要讓她見識一下香港女團。