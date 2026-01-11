Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Timothy Busfield被發拘捕令 涉嫌對童星進行性不當接觸 受害者被診斷患PTSD與焦慮症

影視圈
68歲美國導演兼艾美獎得獎演員Timothy Busfield，上周遭新墨西哥州當局發出拘捕令，指控他涉嫌對未成年兒童進行性不當接觸。案件調查始於2024年11月，當時一名新墨西哥大學醫院醫生通報警方，孩童父母是在律師建議下前往就醫。根據調查人員提交的刑事起訴文件，一名未成年孩童指控Timothy曾多次對他做出不當觸碰。相關行為疑發生在劇集《The Cleaning Lady》拍攝期間，當時Timothy同時擔任導演與演員。Timothy面臨兩項與未成年人發生性接觸的罪名和一項虐待兒童罪，目前還不清楚目前是否正被拘留。

受害人指Timothy是導演擔心對方生氣

起訴文件指出性騷擾第一次事件發生在受害孩童7歲時，當時他遭對方觸碰重要部位約3到4次；第2次則在他8歲時，觸碰次數增加至5至6次。孩童的母親隨後向兒童保護機構通報，據稱性騷擾行為發生於2022年11月至2024年春季之間。起訴書中亦提到受害兒童已被診斷出患有創傷後壓力症候群（PTSD）與焦慮症，社工紀錄顯示他曾因夢到相關情節而驚醒，並長期處於恐懼狀態。受害人向相關人員指因Timothy是導演，擔心對方生氣，所以遲遲不敢說出自己受害。孩童父母告訴調查人員，這名未成年人和他的雙胞胎兄弟都是童星。

華納發聲明會調查

華納電視發聲明強調：「我們非常認真地對待所有不當行為的指控，並制定了及時徹底調查的系統，並在必要時採取適當行動。我們知道目前對Busfield先生的指控，並且已經與執法部門合作。」

