鄭融享受單身憶亡父教誨學照顧自己 否認是關智斌與密友Edwin介紹人

影視圈
更新時間：16:45 2026-01-11 HKT
發佈時間：16:45 2026-01-11 HKT

鄭融現身「世界心臟日2025-26健心跑暨健康嘉年華」時，透露爸爸早前離世，她直言仍感到難過，從中學習在生活中怎樣照顧自己。

「有緣份不用介紹」

鄭融續說︰「爸爸離開時，叫我好好照顧自己，照顧媽媽。（需要花更多時間照顧媽媽？）我和媽媽各有方法去度過，分開處理自己的心情，也會互相陪伴。掛住爸爸時就繼續掛住，都要接受，正面面對，要給自己空間，如果時間塞滿工作，太忙也不是可行方法。」她說十分開心出席是日活動，「因為爸爸在紅十字會工作超過30年，經常教導我健康常識，凡是出席與健康有關的活動時，感覺就像與爸爸有所聯繫。」稱新一年會推出歌曲作品，並感謝粉絲耐心等待。

另外，關智斌早前與同性密友Edwin同遊意大利，出席好友婚禮，有指兩人透過鄭融而認識，她笑指︰「大家有共同朋友，不算是經我而認識。有緣份的話，也不用介紹。」並指人與人之間的相處最重要是開心，問到幾時到她開心？她笑說感情事隨緣，「一個人生活也很開心。」

