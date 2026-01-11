Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Jennie連帶BLACKPINK奪4大獎成「金唱片」大贏家 Stray Kids力壓眾男團得「專輯大賞」 蔡依林許光漢齊任頒獎嘉賓

影視圈
更新時間：11:45 2026-01-11 HKT
發佈時間：11:45 2026-01-11 HKT

韓國樂壇盛事第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards），昨晚（10日）移師到台北大巨蛋舉行。全晚最高榮譽專輯大賞由Stray Kids的《Karma》奪得，音源大賞則由G-Dragon（GD）的《Home Sweet Home》奪得；年度藝人則落入Jennie手中，她更奪得Global Impact Award，並以個人及BLACKPINK名義奪得2項音源部門本賞，連奪4項大獎；而MONSTA X則獲得最佳團體獎。

至於專輯部門本賞得獎者包括：NCT WISH、ATEEZ、IVE、RIIZE、Stray Kids、GD、ZEROBASEONE、TOMORROW X TOGETHER、Seventeen和ENHYPEN；音源部門本賞得獎者則有：BOYNEXTDOOR、LE SSERAFIM、ALLDAY PROJECT、Rosé、Jennie、BLACKPINK、ZO ZAZZ、aespa、IVE和GD。此外，CORTIS和ALLDAY PROJECT奪得新人獎；BTS（防彈少年團）成員Jin和Heart2Heart則獲頒Golden Disc人氣獎。

Jolin大晒三語能力

除了大批K-Pop巨星和人氣韓團特別飛來台北攞獎，台灣樂壇天后蔡依林（Jolin）和在韓國人氣甚高的台灣男星許光漢亦應邀擔任頒獎嘉賓。上周剛在台北大巨蛋開過騷的Jolin負責頒發新人獎，她先用韓文作自我介紹，接着用中文說：「今天要來頒發新人獎，看到剛剛的影片，也想起自己當初在舞台上的熱情跟好奇，每次表演也有些擔心，新人們也會帶着這樣的心情，我想告訴他們就享受舞台吧，台下觀眾一定會感受到你們的熱情」，然後她又用英文公布得獎者，大晒其流利三語能力。而得獎者是人氣男團CORTIS，在台灣長大的成員JAMES（趙雨凡）以中文致謝：「大家好，這是2026年第一次收到的這個獎，感謝大家的支持」，接着又以英文感謝COER（官方粉絲名）的支持。

許光漢孖LE SSERAFIM成員跳撒嬌舞

至於許光漢未頒獎前，先在台下與LE SSERAFIM成員KAZUHA和恩採大玩challenge，跟着TWS跳了一段《OVERDRIVE》撒嬌舞，看他與2位美女一起咬手指、搖膊頭撒嬌，可謂cute到爆！後來他頒發NAVER AI CHOICE獎給BOYNEXTDOOR，甫上台就以流利韓文：「台北有很多好吃的，如果有時間的話，也可以品嘗一下美食」，接着再以中文表示，說到K-Pop就少不了challenge，每每看到都覺得原來音樂還可以這樣玩，彷彿讓粉絲和藝人之間沒有距離，這就是K-Pop的魅力。

