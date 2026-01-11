艾威喪妻後笑臉迎人工作惹負評 網民揭超市巧遇真實情況引發討論

66歲的艾威的太太陳美玲（Lisa）去年5月因家族遺傳性多囊肝和多囊腎，病情惡化病逝，艾威喪妻後不時想起Lisa，早前再度亮相二人曾參與的內地真人騷《再見愛人》節目，艾威思念Lisa，指亡妻：「基本上她是沒有消失的。」不過近日有網民批評艾威，指他在社交網上載在食店幫忙招呼客人片段笑晒口，引起不少網民討論。

艾威不滿：要我傷痛幾耐

艾威對於有網民抨擊其招呼客人影片，直言：「我將呢啲開心片段放出嚟，啲人好得閒，開始攻擊我，我當然無去回應，但就覺得好奇怪，發生唔開心嘅事，究竟要保持負面情緒幾耐？好無情地講，屋企人死咗，你要我傷痛幾耐？先至有權開心？邊個做準則？」

艾威以過內人分享面對家人離世的心情：「一定要開心返，走咗嘅屋企人，亦希望你開心嘛。你無資格批評我，因為我要用開心嘅心情，解決我以後面對嘅問題。」艾威走出喪妻陰霾，獲大批網民支持，有網民更在threads爆料：「艾威老婆離世果（嗰）個星期，我係（喺）朗豪坊超市撞到佢，不停拎起又放低包薯片，企係度成20分鐘，神不守舍，希望佢真係走得出傷痛，同埋D人收下把口」。

艾威喪妻網民盼忘記傷痛

其他網民同樣盼艾威忘記傷痛：「睇字都feel到佢個陣又sad 又迷茫」、「艾威嘅積極，支持欣賞」、「都係面對嘅一種方式」、「希望佢過得好，唔好理太多無謂人」、「如果佢真係咁快走到出嚟，一定係好事」、「我相信佢老婆都想佢開開心心，盡快忘記傷痛」、「其實正常人都希望人哋可以走出傷痛，點會想人哋永久沉淪喺悲傷入邊？」等。

艾威改變思維面對問題

艾威與太太Lisa拍拖11年，於2002年結婚，卻在2020年宣布結束18年的婚姻，但二人為挽救感情，一同參與真人騷節目，決定復合，沒料到節目完結後不久，Lisa的病情惡化，於去年5月病逝。艾威早前接受電台節目《星光背後》訪問，提到是否走出傷痛時坦承：「無諗走出，只可以同傷痛共存，但好快逼自己改變思維，因為唔可以繼續沉溺，有好多問題要面對。」艾威更揭露Lisa生前沒有立平安紙，要接手其生前創辦的手錶舖，以及打理自己投資的灣仔食肆，忙於面對生活。

