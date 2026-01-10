存酒人丨張新悅與朱栢謙合作感緊張 為化身「女神」日敷3塊面膜

ViuTV原創劇《存酒人》逢星期一至五晚上9時30分播出。劇集講述「市井酒吧」因快將結業，所以將多支無人領取的存酒歸還給客人。過程中，意外地發現每支存酒的背後，都有著獨一無二的故事。而在酒吧進行倒數的階段，眾人為這裡帶來令人難以忘懷的燦爛時光。

張新悅最怕記台詞

劇集昨晚迎來大結局，張新悅（Nicola）飾演的Elaine，一個令「市井酒吧」老闆雄哥（朱栢謙飾）多年來念念不忘的女神驚喜現身。久未出演幕前的Nicola笑言和朱栢謙合作感到緊張：「因為佢係做舞台劇，最勁就係記台詞。但係我係最驚記台詞嘅人，好彩今次比較多眉來眼去，唔係講咁多對白，所以都OK handle到」。她形容今次角色的愛情故事相信大家都會有共鳴：「有一種得不到，酸酸地但又有啲感性嘅感覺。因為得唔到，所以心入面永遠都放唔低」。為了要以最佳狀態拍攝，Nicola笑言有經常補眠、做好護膚程序和每日敷3塊面膜：「因為女神要好靚，所以盡力做好準備。不過今次個角色其實好靠其他人，喺佢哋眼中做得好就得㗎啦」。