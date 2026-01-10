朴娜萊欺凌前經理人大逆轉 李鎮浩公開證據指所說與事實不符 輿論改變網民指責言行有可疑

韓國搞笑藝人朴娜萊涉嫌欺凌前經理人事件忽然來了個大反轉，之前控訴她欺凌的前經理人A某聲稱在事件曝光後未曾跟朴娜萊聯絡，但昨日（9日）爆料YouTuber李鎮浩公開一連串證據，力證經理人所說與事實不符。

朴娜萊主動加薪

首先A某指控朴娜萊當初承諾給她月薪500萬韓圜（約26,799港元），及10%的營收分紅，但實際僅支付330萬韓圜（約17,674港元）。但二人的短訊紀錄所見，朴娜萊反而主動關心A某的薪水為何會跟造型師一樣，提出A某應領更多薪水，是A某回答說：「我已經很感激了，開會用的執行經費也很充裕，你再減薪也沒關係。」李鎮浩在其YouTube直播中又說，據他了解朴娜萊和稅務人員從未聽過「500萬+10%分紅」這一說法。對於「10%分紅」，朴娜萊方面的認知是「當A某接洽到新節目/新代言時支付的獎金」，但事實上A某並未洽談到任何新工作。而A某亦指朴娜萊並未為她投保4大保險，但朴娜萊的稅務人員透露，當初跟A某簽約時已提議她選擇「僱用收入」選項，她卻仍堅持選擇「自由工作者收入」選項，因該選項的稅率僅為3.3%。但若選為自由工作者收入，雇主並無強制加保義務。

造型室院長幫忙澄清

此外，A某亦指某次因找不到杯具，遭朴娜萊在新來的造型團隊面羞辱，導致她決意離職。但現場目擊者及造型室院長受訪時透露，當天朴娜萊僅因趕行程表現焦慮，絕無辱罵或欺凌任何人; 反而是A某面黑黑兼多次不見人影，令朴娜萊慌亂大喊「留在我身邊吧！」李鎮浩更公開一段錄音，此乃二人在朴娜萊宣布已跟經理人和解的前一天之對話。當時二人痛哭流涕、互相關心，A某不但提到朴娜萊愛犬的健康情況，更勸告她少吸煙，二人詳談了3小時，朴娜萊以為眼淚已換來了和解，但事後A某卻聲稱「我們確實透過電話，但這並非和解。」而A某又指談判期間，朴娜萊喝醉了，並說出了諸如「我們還能再合作嗎？」這種有脅逼意味的說話，但從錄音所聽到，雙方並未表現出任何情緒衝突或脅逼的跡象。如今一連串證據，顯見A某過去所言的確有不少矛盾之處，輿論亦開始改變方向，網民紛紛指責A某言行可疑。