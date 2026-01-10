Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李芷晴首次做大騷司儀怕拖累他人 關嘉敏驚唔小心搞爛gag 倪樂琳學唱歌終派上用場

影視圈
更新時間：20:15 2026-01-10 HKT
發佈時間：20:15 2026-01-10 HKT

關嘉敏、李芷晴及倪樂琳今日（10日）出席《慈善星輝仁濟夜》記者會，關嘉敏與李芷晴將在當晚擔任司儀，至於倪樂琳則會演出音樂劇。關嘉敏與李芷晴首次做大騷司儀，李芷晴指很緊張，因怕拖累其他拍檔，而關嘉敏則表示有拍檔區永權在就不怕，又謂2026年的新嘗試，問到是否叻執生？她笑說：「跌咗件衫咪執囉，不過驚唔小心搞爛gag。」

三人齊跟賴慰玲及鄧智堅學演戲

至於演出音樂劇的倪樂琳則表示好彩這次多歌手傍住，又指早前因經理人叫她增值，所以去學唱歌，到現在已上了30多堂，問到她本來是否「魔音」？她即連聲說：「冇冇冇冇，不過都好開心洗咗嘅錢可以派上用場。」至於問到有什麼飲歌時，她則表示沒有。早前倪樂琳參與了劇集《飛常日誌2》及幫葉念琛拍宣傳片，她表示好喜歡拍攝工作，幸而之前參選過港姐，所以不是太緊張，又謂事前也上過演戲班，跟關嘉敏及李芷晴是同學，三人一起跟賴慰玲及鄧智堅學演戲。

