《女神配對計劃》富二代林堡熙稱與葉蒨文、GM唔係朋友 爆三角戀內幕與一人互動唔自然

富二代林堡熙（Eddie）去年因參加TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》，熱烈追求葉蒨文（Sophie）而為人熟識的。林堡熙近日接受YouTube節目《渣女揸男同鄉會》訪問，大方談及與葉蒨文及情敵GM曾展望的關係，更直言：「唔係朋友。」

林堡熙為免尷尬拒當朋友

葉蒨文和GM因《女神配對計劃》成為情侶，現時熱戀中，更不時公開放閃。林堡熙被問及現在看到葉蒨文和GM走在一起有何感想時，他坦言事情已過去，沒有特別感覺。主持人問道：「至少同佢哋都仲係朋友？」他表示：「都唔係（朋友）」，引來主持人驚訝。林堡熙解釋，主要是為了避免尷尬：「始終佢哋而家拍拖呀嘛」，認為自己再出現會讓場面變得奇怪。

相關閱讀：女神配對計劃丨Eddie輸給曾展望有跡可尋？「小學雞」行為被葉蒨文嫌棄 自爆沒GM寧單身

林堡熙承認與GM有心結

回憶起《女神配對計劃》中的「三角關係」，林堡熙承認當時與GM之間存在競爭，甚至擦出過一些「火藥味」。他透露，在拍攝過程中，感覺到與GM之間有距離感，「傾偈或者對答係有少少……唔係咁自然囉！」暗示兩人之間在拍節目時存在心結。

林堡熙更自爆，在節目拍攝期間曾一度想放棄，甚至萌生退出的念頭，並已向製作組反映。他說：「我開頭就係...我覺得，咦，呢個人（葉蒨文）會同我可以喺某程度上，應該相處到、夾嘅，所以我嚟到呢個節目。咁去到相處一排，其實都啱，我都覺得係可以試下繼續向後發展嘅。但係去到有個位，我見到佢同GM好似個感覺同我有啲唔同。咁我嗰度就……喔，原來佢都應該都有個答案啦……」當時他提出想退出節目。不過製作組人員勸道：「可能係你諗多咗」，建議他繼續觀察，他才選擇相信並完成拍攝。

相關閱讀：女神配對計劃｜「富二代」林堡熙係綜藝常客！不忿曾展望贏頭威反應狂吸負評：品格不太討好

林堡熙曾主動找葉蒨文

雖然在節目中追求女神失敗，但林堡熙在訪問中表現坦然，有問必答。他更自爆節目後曾主動聯絡葉蒨文。他憶述，在拍攝期間因一次特別情況下得到對方電話號碼，節目完結後便順勢傳訊息「say hi」，不過現時二人已無交流。

葉蒨文奪《 萬千星輝頒獎典禮2025》飛躍女藝員：