全民造星VI丨Teller未收消息想個人組合齊發展 Ian開心跟哥哥ANSONBEAN多共同話題 Jacky應承一知未來動向即公布

《全民造星VI》賽事完結後，今日（10日）冠軍Teller（王偉俊）、亞軍陳瑨羲（Ian Hannz）、季軍范卓賢（Jacky Fan）及李學偉(DaiMa)、丘藍、黃日禧（Dave ）、關曉隆( Bosco ）、小雞（陳曉希）、郭民鋒( Kris)、張肇維(Gordon）等，一起到將軍澳出席《全民造星VI》謝票活動。

造星三甲齊表不捨

Teller（王偉俊）、陳瑨羲（Ian Hannz）、范卓賢（Jacky）一同表示，大家穿上西裝很有畢業禮的感覺，開心有今天這個畢業禮作為賽事的總結，代表比賽旅程完結了，接下來向新一頁和新階段出發，大家不再像之前頻密見面而有點捨不得。Jacky說：「剛剛在台上唱歌時合上眼有很多回憶湧現，一落台後便即刻哭了出來，因為感覺不太真實，無論之後是怎樣，我的人生有了烙印在心裏。」

Teller、Ian、Jacky目前想好好休息

對於未來路向，三人也表示完成比賽至今時間太短，還未去想，也沒收到消息，現在只想好好休息，機會來到再捉緊。問到若被安排組男團是否願意？Teller和Ian表示，有機會的話，個人發展或組合也會嘗試，兩邊發展也是好事，只能等之後的事發生。Jacky笑言：「我們轉頭問花姐，哈哈！」

Ian笑言十幾年無動向

問到可會擔心前路？Ian笑指還未知道會怎樣，但自己已十幾年沒有動向，再迷失多一陣子也可以，隨緣吧！Jacky笑言：「自己人生歷練比Ian多少少，可以承受的壓力也多少少，大家比我更心急想知道我們的發展路向，應承大家有消息即時說給大家知，加上自己經歷過細公司發展，大公司和細公司各有做法，藝人只管做好自己每個表演便可。」此外，Ian表示比賽完結後與哥哥ANSONBEAN經常討論比賽心得，現在多了共同話題，不過，卻沒有跟哥哥談及自己日後發展路向，他抱着慢慢給予時間，不需太心急去決定下一步怎樣行，先享受這一刻。

Dave、丘藍想做MIRROR、ERROR混合體

黃日禧（Dave）指經歷這次賽事最難忘是在小組第一次落敗時，他落台後便哭不成聲，之後加緊努力與丘藍這位隊友走到現在。而丘藍最深刻是到韓國集訓，從舞藝不精，訓練至現在大有進步，甚至變成鍾意跳舞。Dave也自誇，韓國集訓完自己像變了個人，以往要練一星期才練好的舞步，現在幾小時便可以。問他們想不想組男團？二人同樣表示，有機會也勇於接受這挑戰。問他們想組成像MIRROR還是ERROR類型的組合？Dave表示，自己有私心想做型格組合，而兩組各有型格一面，所以兩組的形式也想嘗試。丘藍也覺得，為何不可兩種類形式也嘗試，因為一個團不是只有一種風格。