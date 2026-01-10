《新紮師兄》男星遭前港姐女兒誘騙 慘致「入侵性」濕身 一反應曝光真實人品

63歲前TVB小生關禮傑與太太梁安娜結婚35年，育有兩女，30歲的大女關楓馨參加《2021年度香港小姐競選》，於五強止步，但成為TVB合約藝人。關楓馨入行後獲得不少演出機會，訓練演戲技巧，沒想到卻用在爸爸關禮傑的身上。近日關楓馨在IG分享的影片，就見到她裝模作樣整蠱爸爸。

關楓馨百厭整蠱爸爸

關楓馨在影片中，相約爸爸關禮傑駕車外出，二人準備泊車時，關楓馨忽然拎出一支水作狀飲用，之後拎住問關禮傑：「呢個水係咪擺咗喺車度好耐？佢好似有陣味喎，你聞下。」當關禮傑不虞有詐向住瓶口吸氣時，關楓馨突然一揸水樽，令樽內的水如水柱噴出，直射入關禮傑口鼻中，更搞到成身濕晒。

關楓馨見狀大笑，關禮傑一臉無奈望向女兒：「有乜味？好香喎！」關楓馨即時補鑊慰問爸爸：「Oh my god，你真係全身濕晒。」並遞上毛巾抹車廂，並稱「任務成功」。關楓馨在影片下留言：「噴晒入佢個鼻度，唔關我事㗎爸爸！！係佢哋叫我咁做㗎咋」，直指是應網民要求，為自己行為撇清關係。

關禮傑獲讚EQ高

不少網民睇片後，大讚關禮傑EQ高：「爹哋真係性格好好㗎，好脾氣嘅」、「你應該訪問埋爸爸咩心情，btw你哋感情真係好好」。譚嘉儀也有留言：「爸爸脾氣好好」，關楓馨回覆時自爆，曾經擔心玩得過火：「有1秒懷疑過佢會唔會嬲」。陳敏之留言：「果然係好錫女女」，關楓馨即擦鞋指關禮傑是：「100分爸爸」。

