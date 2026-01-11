27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗

日本寫真偶像藤乃葵（藤乃あおい）去年12月31日宣布引退，近日卻驚傳出病逝消息，終年27歲。藤乃葵的母親在社交網證實喪女噩耗，透露藤乃葵生前與病魔抗爭，卻在今年1月5日不敵病情離世，令人惋惜。

藤乃葵生前多作品

藤乃葵生前曾拍攝不少DVD及雜誌，其母在IG分享女兒的作品，並悲痛留言公布女兒死訊：「藤乃葵在與病魔抗爭的生活中，於1月5日安詳離世。真的非常感謝各位的關照。謝謝大家。」

藤乃葵去年除夕在IG上載手寫信，宣布引退消息，當時有指因健康不佳，無法再強裝一切安好。藤乃葵自去年7月返鄉，身體狀況每況愈下，不排除「隨時會發生甚麼都不奇怪」，原定計畫透過IG直播向粉絲告別，但身體情況卻不允許，無奈最後要用書信形式道別。

藤乃葵寫真界高人氣

藤乃葵於2020年出道，憑火辣身材，在寫真界擁有極高人氣，曾被日本雜誌年度評讀中，奪得「百大巨乳女星」榜首。只是藤乃葵於2023年被診斷出罹患罕見的咽旁間隙腫瘤，一度停工接受治療。藤乃葵於2024年曾經復出，但情況未見穩定，最終在2025年底宣布引退。

