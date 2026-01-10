內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤

一名內地網紅「楊大膽」早前在抖音發布一段影片在網上引起軒然大波。影片中，他聲稱在香港銅鑼灣某酒店的後樓梯發現一塊「無主孤魂」牌位，並為了拍攝「挑戰」題材，竟無視禁忌，公然將牌位擅自「請」走。此舉引發大批網民猛烈批評，而網台節目《恐怖在線》主持潘紹聰更到現場直擊，證實牌位確實不見了。

網紅擅自「請」走無主孤魂

從影片畫面可見，該名自稱「楊大膽」的網紅在一個看似酒店後樓梯的角落，發現一個簡單供奉著的紅色牌位，上面寫有「無主孤魂」等字樣。他戲謔地稱其為「無主美女」，並在鏡頭前表示要將其「請回家」，表示：「咱倆回內地」、「行啊，美女，大膽就把你收下了」、「好好處，處不好你就找自己的原因」。隨後，他毫不猶豫地將牌位拿走，直接放入自己的背包中。

「楊大膽」在影片中更對著牌位說：「以後就跟在大膽身邊」，並稱自己「債多不壓身」，要看看是否有能力「鎮得住」，似乎將此舉視為一次大膽的挑戰，意圖證明自己不怕鬼神之說。

相關閱讀：潘紹聰曾直擊「彭楚盈白骨案」單位 男租客見紅衣女鬼做詭異舉動 入住華德大廈後有運行？

網民怒轟行為對先人不敬

影片發布後，立即引來網民排山倒海的負評。許多人留言怒轟他：「為咗流量咩都做得出」、「對先人不敬」、「真係唔怪得啲人咁歧視網紅呢個職業」。更有網民嚴肅警告他，「無主牌位」絕不能亂碰。對於這些警告，該網紅將留言截圖放入影片中，但顯然對此不屑一顧，反而認為自己是在做「好事」，帶「孤苦伶仃」的靈體離開。

傳該無主孤魂牌位屬已故女星

事實上，網民的警告並非空穴來風。據過去的報道指，該「無主孤魂」牌位屬於一名多年前逝世的女歌手，此後便有人在酒店後梯擺放神主牌供奉。圍繞著這個牌位，流傳著不少怪事，有傳曾經有位年輕人因嘗試尋找這塊神主牌，其後精神失常，不久後便身亡；亦有工人因為試圖移動神主牌，因而遇上無法解釋的怪事。

相關閱讀：「鬼王」潘紹聰狠批中年男歌手疏於練習唱到出晒事 Zen前主音黃和興無意返港再戰樂壇

潘紹聰直擊彭楚盈白骨案單位？

潘紹聰直擊證實牌位失蹤

網台節目《恐怖在線》的主持人潘紹聰聞訊後，親身帶領團隊到銅鑼灣該酒店的後樓梯現場直擊。據潘紹聰在影片中所述，該「無主孤魂」牌位在本地靈異圈頗有名氣。當他與團隊抵達酒店後樓梯時，震驚地發現牌位確實已不翼而飛，疑印證了該網紅影片所言非虛。潘紹聰對此行為感到相當無奈和慨嘆，直斥對方行為瘋狂，極不尊重。節目嘉賓對此行為亦大加撻伐，有法科師傅「法基師叔」更指出，牌位與香爐是共同體，盜走牌位等同奪去靈體「飯碗」，最終或令其煙消雲散。這種為求網絡流量而褻瀆神靈、不尊重在地文化的行徑，已引起網民一致譴責。

相關閱讀：專訪｜潘紹聰靠講鬼故「樓換樓」變投資王 忌買凶宅曾住西貢撞鬼嚇到退租