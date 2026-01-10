吳若希無問節目提早出街原因 ：可能好笑啲 為戴祖儀口型解釋笑對方想做新抱 叫老公買保險俾家人一個保障

吳若希今日（10日）以大使身份出席一個嘉年華活動，她透露近來工作忙碌，今早送兒子到沙頭角出席學校旅行，誰知回到家後座駕無電，要改乘其他交通工具到會場。

吳若希少出埠拍節目

吳若希有份主持的TVB節目《尋歡作樂的姐姐》於周一（5日）播映，率先播出由麥玲玲、何沛珈、何依婷和林凱恩等主持的上海篇卻因剪接和歌曲問題惹網民反感，第4集改由麥玲玲、吳若希、戴祖儀和游嘉欣主持的深圳篇頂上，吳若希表示不知此事，自己很忙亦沒有收看上海篇，「我們這組是最早拍的，工作人員都說我和戴祖儀鬥嘴好有氣氛，拍完都有問過幾時播，當時聽聞是壓軸，可能我們好笑啲才會提早出街。剪接問題因為我無看過，不能給意見，可能公司想試下新嘢，其實我都好少出埠拍綜藝節目，但和監製好耐無合作過，而且對團隊和拍檔都很有信心，相信大家有默契和火花才會去做。（戴祖儀在節目中用口型話妳是八婆？）她是叫我『伯母』，可能她想嫁比我個仔，她無發聲，不可以曲解她。」

吳若希與囡囡滑雪被困山上

另外，吳若希透露老公何兆鴻近日有留意不同保險公司的保險，因早前與老公傾偈時，講到如他將來死了卻沒有留下幾千萬給家人，會令家人的生活失去安穩，稱不是咒咀老公，她自己亦有買保險，問到受益人是否老公？她笑說：「是我的仔女，他唔使我，他聽完我講都很乖，有聯絡保險界的朋友了解對比，他個份的受益人都可以試下唔係我，可以是其他女人，他女兒或媽媽都可以，買保險都是想有個保障給家人。」農曆年將至，問到會否趁農曆年旅行滑雪？吳若希表示一家人到時會回福建鄉下探親過年，又說上次滑雪弄傷腰骨有陰影，「之前睇片見人哋滑得很勁，以為自己都可以，對自己很有信心，第一日無做保護措施就滑雪，結果手腳都瘀哂，第二日再做保護措施已無用，我仲記得滑到好慘，因為我太慢，滑雪場關門時，我和女兒還在山上，好尷尬，工作人員問了3次係咪需要幫忙，最後是一手攬住我，一手攬住我個女，帶我們一齊落山。」