TXT後悔太遲來港開騷 大讚夜景靚唱歌特別投入 唱《她來聽我的演唱會》跟歌迷約下次再聚

TOMORROW X TOGETHER（TXT)首次在香港機場博覽館舉行一連三場《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN HONG KONG》演唱會。秀彬、然竣、杋圭、太顯與休寧凱五位成員在昨晚（9日）演唱會開鑼時，選擇在觀眾席旁邊出場，引來全場狂呼大叫，他們一開場即與觀眾死啦，香港人演唱會近距離接觸及握手，令粉絲開心不已。

杋圭唱歌然竣扮喊

演唱完幾首歌之後，太顯表示，第一次來香港舉行演唱會，也是2026年第一個演唱會，真的有特別大意義，希望今晚大家如家人一樣的氣氛幸福地過，更笑說這也是他剪髮後第一個演唱會。然竣表示，前天來港後與成員在香港吃美食，看夜景。之後他們更以廣東話說：「今晚好幸福！」及「今晚你哋好特別」。首場為觀眾帶來驚喜演出的是杋圭，他以國語演唱張學友的《她來聽我的演唱會》，當他唱完之後一眾成員大讚他靚仔，指這首歌很適合他唱，更有兩位成員改用腳來拍掌，場面非常搞笑，由於反應熱烈，粉絲不停叫encore，杋圭說：「你們想聽我便唱！」他即時再唱一次，期間成員然竣抵死地拾起地上兩張藍色紙條貼在臉上扮哭，引來觀眾大笑，當杋圭唱完之後，他走到然竣身前拿走他臉上兩張紙條，像幫他抹眼淚一樣，二人互動十分搞笑。杋圭說：「第一次來香港演出，特別準備這首歌希望大家鍾意，我會再唱給大家聽，約定你們再來，輪到那個唱，大家好好期待！」

秀彬講廣東話要休寜幫手演繹

成員們於各人獨唱完畢後，發表感受，太顯表示，平時唱歌沒有想太多，今日有點不同，一邊唱一邊想着香港的夜景，又透露他影了很多夜景相，遲些會上載到網上與大家分享，更說：「當我想着香港夜景來唱，真的唱得特別好。哈哈！」秀彬稱，在獨唱之前想用廣東話講兩句，所以很努力地練習，但剛剛大家好像聽不明，成員們要求他以廣東話再講一次，秀彬叫大家要用理智去評價，當他再講一次後大家也聽不明，要成員休寜凱幫他演繹一次「聽講香港嘅夜景好靚，但更靚嘅係MOA(粉絲暱稱）」。太顯和杋圭也感到這次香港演唱會，事前是一半期待一半擔心，若早知道這麼好玩，應該早些來香港演出，杋圭更說：「真的不明白，為何我們現在才來，早知早點來，雖然不知道我們的真心有多少能傳達到給大家，但今晚我渡過了一個非常滿足的晚上，我愛你們。」原先喉嚨痛和鼻子有點不適的秀彬表示，剛剛在觀眾席旁邊出場時，見到四面八方觀眾以滿足的表情望着自己，鼻子即時不再塞，可以唱好歌給大家聽，他更表示，如果可以在香港再留耐一點便好了，更說：「由於大家的熱情支持，令原本開兩場的演唱會變成三場，所以在香港這幾天會盡量讓大家感受到我們的愛。」