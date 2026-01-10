影后遭狂徒逼埋牆角影片流出震驚全網 男子被爆多度騷擾女星 佘詩曼都是目標？

22歲女星文淇（陳文淇）曾以電影《血觀音》榮獲第54屆金馬獎「最佳女配角」，以及2018年台北電影節「最佳女配角」，近年到內地發展的文淇，日前現身電影宣傳活動時，遭狂徒逼埋牆角，氣氛一度緊張，事件更登上微博熱搜。

文淇被騷擾拒絕合照

據內地傳媒報道，文淇前日（8日）到北京萬達影城CBD店出席電影《馬騰你別走》首映時，遭一名男子跟隨，之後為索取合照，一度將文淇逼埋牆角。文淇身邊當時只有一名女導演鄭子憶，經理人公司人員、保鑣未有跟隨左右，以至文淇求助無門，只能在女導演鄭子憶擋在二人中間保護，該男子期間更不斷大罵文淇：「SB」、「堵她去」。

影片在網上曝光後，大批網民火速將男子起底，爆料指對方是慣犯，多次以追星名義騷擾女藝人，包括那英、周冬雨、乃萬，其社交網晒出的合照，見到較熟悉有佘詩曼、鄭愷等。

文淇工作室代報平安

文淇工作室昨日（9日）上午在微博報平安：「文淇已經平安到家，感謝關心她的朋友們，請各位放心。」文淇工作室又表示保留法律追究權利：「藝人的行程與個人空間受法律保護，任何未經許可的圍堵、接觸等行為均涉嫌違法。工作室已對現場情況完成取證，並保留透過法律途徑追究侵權者責任的權利，我們絕不姑息任何侵犯藝人合法權益的行為」，同時提醒大眾追星要保持禮貌距離，尊重藝人個人意願。

文淇兩度收道歉

該男子其後在微博以「鄭炮兒」兩度發文道歉：「希望別影響我的生活，我給文淇工作室道歉，希望給我認真改過的機會，我真知道錯了，杜絕追星、騷擾明星、辱罵等行為，影響別人生活，我給大家抱歉，也給文琪本人，工作室說聲抱歉」。

大批網民對「鄭炮兒」向文淇道歉的態度不收貨，嘲諷對方不敢用真名：「八月給那英道歉了，還犯！」、「那英、乃萬、周冬雨…騷擾過的女明星一個一個道歉好嗎」、「你怎麼不實名道歉，當時做的時候想到後果了嗎？你道歉的誠意在哪裡？」等。

「鄭炮兒」在微博發文向文淇道歉全文如下：

道歉信

尊敬的文淇女士：

@演員文淇 @文淇工作室official

您好！

在此，我為自己昨天未經您允許，強行要求與您合影的行為，過度打擾您私人生活的行為，向您致以最誠摯的歉意，我深知自己的舉動已經嚴重擾亂了您的工作與生活節奏，給您帶來了不必要的困擾和壓力。確實很對不起文淇，我更不應該罵您和您的朋友，在這裡誠摯的向您和朋友說聲對不起。作為一名公眾人物，您本該擁有平靜的私人空間，卻因我的魯莽行為受到了侵擾，經過深刻反思，我已認識到自己的錯誤。今天後我會嚴格約束自身言行，尊重您的隱私，只在適當的場合以理性的方式支持您。

再次向您說聲抱歉，對不起！

致歉人：鄭某某

2026年1月9日

