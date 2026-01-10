86歲劉詩昆5歲大女初登國際舞台獲全場掌聲 孫穎爆過度溺愛遭導演下禁令

86歲國寶級中國著名鋼琴家劉詩昆與太太孫穎育有一對仔女，5歲大女劉蓓蓓（貝貝）遺傳父母的藝術天份，近日在英國倫敦初登音樂劇舞台，演出在西區The Shaw Theatre的三場音樂劇《哪吒》（Ne Zha），音樂劇座無虛席，已圓滿結束。

劉詩昆夫婦好緊張

劉詩昆與太太孫穎為陪囡囡劉蓓蓓到當地準備，早在去年底已抵達倫敦，逗留近一個月。劉蓓蓓雖然首次踏足國際舞台，但面對台下觀眾毫不怯場，表現活潑純真，其中還表演一場獨唱，贏得全場掌聲，首演結束後更與其他演員一同受訪。

劉詩昆夫婦反省育兒理念

劉詩昆與孫穎因對女兒過度溺愛，又緊張興奮，一度令導演看不過眼，勒令「全員保姆」不得跟身，讓劉蓓蓓獨自接受專業訓練與發揮，最終劉蓓蓓的演出讓人讚嘆外，更因今次的經歷，令孫穎深刻反省養育小孩的理念。

孫穎表示：「貝貝今次的演出成功除令我非常感動，哭了多次，這次的歷程對我是一次靈魂洗禮、深入骨髓的覺醒之旅。這次演出算是一個緣份，音樂劇的製作人Emma找童年版哪吒，所以來找貝貝去演，是一次多國文化交流。」

孫穎計劃為女兒打造音樂劇

孫穎提到導演下令禁貼身照顧女兒，最初很心痛：「原本以為照顧小孩是理所當然的事，條件好的家庭，搏命去愛，小孩長大後反而沒有力量，今次導演下令保姆團不得跟貝貝進入劇場，開始時都很心痛，但慢慢發現這就是成長，能夠令小孩獨立完成，他們長大才會覓得去向。貝貝由最初戰戰兢兢，到最後得到自我肯定，直入劇場門，響徹雲霄，更上一層樓。真的讓我學習到對生命的責任與使命，好值得！」

孫穎見到女兒劉蓓蓓順利完成任務，心中已開始有所計劃：「我看到貝貝若於這方面真的有興趣又有天份，唱、跳、演也有堅實的基礎、願意去學習與付出，我有機會去打造一個以她爲主角的音樂劇。」

