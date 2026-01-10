張振朗一提女友楊偲泳即口窒 : 我支持佢 避談婚期要睇人工加幾多 想孖劉穎鏇和朱敏瀚再合作拍劇

張振朗與劉穎鏇一起出席「TVB職藝員新春盤菜宴」，他們指今年不錯，因為往年都是要拉票，今年純粹是來享受和食嘢，可以見同事也有獎抽，也希望可以將幸運帶到2026年，為新一年開個好頭。

張振朗與劉穎鏇CP觀眾受落

振朗指因觀眾很受落兩人《奪命提示》這個CP組合，所以希望可以拍多一些短片放上網，帶多點歡樂給大家。問到兩人是否想再以CP檔拍劇，劉穎鏇表示想，因大家也是好拍檔，也希望可嘗試不同角色，振朗則坦言有默契是一件不錯的事情，又指自己跟朱敏瀚雖然日見夜見，但兩人已很久沒有一起拍劇，因為上次兩人合作已經是五年前的《拳王》，笑言若可以一起拍劇，就算是大混戰也沒有問題。

張振朗有睇《夜王》預告片

提到振朗女友楊偲泳在網上罕有放閃，分享了兩人去嘉年華玩的影片和合照，振朗即口窒表示：「OK呀！」然後又搞笑地表示「我支持佢！」之後他表示去玩很正常：「啱啱2025年過咗好開心嘅一年，新一年可唔可以開心吓先？今日keep住講都係要開心，帶到歡樂俾大家，你睇完係咪好開心先？」問到新一年對戀情是否不會再避忌？他指自己一向偏低調，至於是否也會靜悄悄地去睇女友演出的賀歲片《夜王》？他聽後再窒：「我？到時咪知囉！（有冇睇預告片？）有睇，子華哥梗係好睇啦！（女友？）佢就梗係好睇啦，咁靚女，係咪！（幾時收歸己有？）遲吓先，拼搏吓先，拼搏多一段時間先，有好消息再話俾大家知。」提到主席許濤表示會加人工，振朗指等出糧睇吓幾多再考量。

劉穎鏇美國之旅無艷遇

劉穎鏇則剛從美國返港，她指開心在聖誕節能跟家人渡過則剛從美國返港，她指開心在聖誕節能跟家人渡過，返港時也有點不捨，問到此行是否有「相睇」？她表示沒有，也沒有識到男仔，至於有否被家人問幾時拍拖？她指大家並不注重這些事情，只會關心她下一次何時再返美國及何時能一起吃飯。

另外好友朱敏瀚上台唱歌後，珍姐（曾勵珍）講笑指他唱得不好，叫他再唱，張振朗與吳業坤即上台幫忙，而郭柏妍、王敏奕、劉穎鏇及周嘉洛等上台伴舞。