羅子溢失落視帝不氣餒 子女太太齊讚「心中的No.1」感窩心 不抗拒夫妻檔拍劇 : 搞笑比較好

影視圈
更新時間：11:15 2026-01-10 HKT
發佈時間：11:15 2026-01-10 HKT

羅子溢、張振朗、劉穎鏇、何依婷及何沛珈等昨晚（9日）到將軍澳電視城出席「TVB職藝員新春盤菜宴」，是晚延開150席，約200位藝人與1600位幕後齊聚，一起食盤菜。

與楊茜堯盡在不言中

羅子溢開心到場，他指有很多同事之前合作過，但較少機會可以聚在一起吃飯，可趁這次跟大家影相順便謝票。對於失落視帝，子溢覺得這個過程中自己在累積一些東西，慢慢累積到一個正確的時間或再有好一點的作品時，希望不會再令大家失望。提到他落力拉票，看起來很想得奬，子溢表示就算今年拍的不是台慶劇，自己也會積極拉票，太太楊茜堯事後指他是「心中的No.1」，他指對方是自己老婆，所以很正常，又笑言是出於感情：「我覺得好窩心嘅係，雖然佢哋寫嘅字好簡單，但作為一個父親睇到係好感動。」而他又謂老婆雖然除此之外沒有特別表示，但兩人已是盡在不言中，知道她也會一直支持自己，兩夫妻也不需講得很明白，心照就OK。問到是否想夫妻檔拍劇，然後一起提名？子溢表示想，因兩人上次同劇已是《家族榮耀》：「我經常都話我完全接受同佢一齊拍，不過就搞笑劇會比較好，如果做夫妻或情侶的話，就好似將私隱攤出來一樣。」

羅子溢將參與新劇《枱底》

至於之後會否放假？他就表示很想工作，而公司也已經安排了其他工作，又透露新劇《枱底》稍後會開拍，之後也會有其他劇，希望今年再多產點，又謂早兩年累積了一些觀眾支持，認為若能再做一次《金色森林》的話，覺得自己可以再做好點：「如果嚟緊有新角色，再俾啲心機，等觀眾覺得越嚟越有份量，之後就等待。」子溢覺得不要以獎項為目標，得到觀眾的認同才是最重要，因若被提名的話，觀眾也一定會有要求：「我希望自己之後嘅作品都可以達到嗰個水平，（有冇諗過兩個視帝都攞唔到？）當日都有人問我，我話就算得我唔會驕傲，失落我又唔會氣餒，總之一切盡力。」

