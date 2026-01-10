李香琴「繼子」內地搵食艱難  認一部位劇痛險跌倒面容痛苦  曾患罕有病萌輕生念頭

現年75歲的盧冠廷，入行逾40年，其名曲《憑著愛》、《陪著你走》、《一生所愛》等唱到街知巷聞，去年在紅館完成《My Music•My Life一生所愛》演唱會後，曾表示不會再於香港開唱。然而，面對內地龐大的市場和樂迷的熱情，他決定北上，並將於1月17日在廣州舉行演唱会。近日他為此到廣州宣傳，但其身體狀況卻似乎亮起紅燈，令人擔憂。

盧冠廷雙腿乏力幾乎跌倒

根據現場影片，盧冠廷在出席宣傳活動時，行動顯得相當吃力。他全程需要緊緊蹺著太太唐書琛的手臂，步履緩慢，步行時更是一柺一柺，雙腿看似無力。在跨過一個小門檻時，他雙腿突然發軟，需馬上用手撳實大腿才能站穩。而在另一個戶外舞台活動中，情況更為驚險，盧冠廷上台時疑因膝頭劇痛，腳步不穩險些跌倒，身旁工作人員立即上前攙扶。他站定後按著左腳膝頭，並向主持人搖頭坦言「膝頭哥痛」，臉上流露痛苦神情。

盧冠廷唐書琛恩愛逾40年

雖然身體抱恙，但盧冠廷身邊幸有結婚逾40年的太太唐書琛寸步不離地細心照料，成為他最大的支柱。當被內地傳媒問及「一生做得最對的決定」時，他毫不猶豫地望著太太甜笑說：「梗係娶到呢個老婆！」夫妻情深，溢於言表。

盧冠廷曾想過輕生

事實上，盧冠廷多年來一直與病魔搏鬥。他曾自爆患上罕見的「化學敏感症」，病情嚴重時，只要一睡覺，頭、手、脚及心臟就會出現麻痺，導致他長期失眠，身心受盡折磨，更一度萌生輕生念头。他憶述：「真的有想過自殺，醫生都說沒辦法。」最終他花了十年時間自行研究醫學、調整生活方式，才得以控制病情。

盧冠廷叫李香琴「哎吔阿媽」

除了健康問題，盧冠廷顯赫的家庭背景亦為人津津樂道。他生於演藝世家，父親是粵劇名伶盧海天，而已故著名演員李香琴亦曾為申請美國籍與其父假結婚，因此盧冠廷稱李香琴為「哎吔阿媽」，可算是她的「繼子」。如今，這位樂壇前輩即使步履蹣跚，依然堅持對音樂的熱愛，在愛妻的扶持下再踏舞台，其毅力實在令人敬佩。

