金多寶丨Edan豪華別墅拍戲：已經感覺自己中咗 金燕玲自爆強忍腰痛拍攝

更新時間：22:45 2026-01-09 HKT
發佈時間：22:45 2026-01-09 HKT

導演翁子光首部新春賀歲喜劇電影《金多寶》，匯聚金像級豪華陣容包括金燕玲、鍾雪瑩、MIRROR成員呂爵安（Edan）、李尚正、楊詩敏（蝦頭）等實力陣容主演。

翁子光大讚主角演出有驚喜

《金多寶》中的「夢想豪宅」實景隨全新海報曝光，這棟雅緻別墅，不僅是故事中「假中獎」林氏一家的臨時居所，更是全片溫馨笑料與親情升溫的重要場景。導演翁子光表示：「《金多寶》透過一個『中獎但冇買』嘅荒誕設定，講出家庭的重要性，也是一個很『香港』的故事，劇情發展當然不是一個簡單的喜劇故事，相信會給到大家不少驚喜，特別是幾位主角的演出更是令人喜出望外。」

呂爵安假扮別墅管家

戲中鍾雪瑩向Edan借來本來用作電影拍攝的近億別墅，謊稱是以金多寶中獎獎金購買，以一圓金燕玲美夢，因此一家五口進駐別墅 ，金燕玲分享：「記得一開始拍攝時候遇上打風，所以拍攝時間都變得好緊張，加上嗰陣自己腰部受傷，好多時都會腰痛。多得幕前幕後一齊好盡力完成每一場戲趕上進度，加上狗仔仲係第一次演戲，所以笑料百出。」而Edan則笑言：「借別墅嘅橋段好搞笑，我個角色祖謙負責照顧『假中獎』一家，別墅環境引發好多唔同嘅笑點我仲要扮演管家，好有挑戰性！每日喺別墅拍戲，已經感覺自己中咗金多寶，期待同觀眾新年見！」

