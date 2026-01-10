前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角  指口篤鼻狂罵：你同我出去！  賣樓投資拍戲壓力爆煲？

現年46歲的藝人梁烈唯，近年事業重心轉往內地，積極參與劇集、網絡電影、直播帶貨及商業活動，發展全面。然而，他最近在親自投資、編劇及主演的馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》的片場，被拍到情緒失控，向一名配角大發雷霆，事件引起網民熱議。

梁烈唯為配角手機響起發火

根據現場影片，當時梁烈唯、陳山聰、林盛斌及一位女演員正圍坐一桌準備拍攝，氣氛本來相當平靜。拍攝中途，一名配角的電話突然響起，打斷了拍攝進程。在被提醒關掉電話後，該名演員的電話竟再度響起。他隨即接聽，並不耐煩地說：「喂媽咪啊？我話咗我拍緊戲啊，你做咩打嚟煩我啊？」

梁烈唯「指口篤鼻」狂鬧

梁烈唯聽到後立刻起身，衝到該名配角面前，厲聲質問：「你係嚟玩定係嚟做嘢㗎？」他怒斥對方忘記關機已是錯誤，更不應以無禮的態度對待母親。隨著情緒升級，梁烈唯「指口篤鼻」地狂鬧對方，甚至大聲喝問：「問你呀！」

梁烈唯：呢場戲唔需要你

最終，梁烈唯指著門口，喝令該名配角立即離開片場：「呢場戲唔需要你，你同我即刻出去！打電話畀你阿媽，同你阿媽講對唔住！行啊！」整個過程火藥味十足，令在場的陳山聰和林盛斌都不敢作聲，前來探班的粉絲更是被嚇得目瞪口呆。

梁烈唯賣樓投資壓力大

事件曝光後，網民反應兩極。有在場粉絲對梁烈唯的表現極有意見，認為他不應在粉絲面前「黑口黑面」，更直言「幸好自己並非他的粉絲」。不過，亦有網民體諒梁烈唯的處境，估計他身兼投資者、編劇及演員三重身份，承受著巨大壓力。梁烈唯早前曾表示，為了這部電影，他不惜「賣樓」籌集製作費，並半開玩笑地說，如果電影票房失利，就「真係要瞓街」。另一方面，也有不少網民質疑這根本是一場精心策劃的宣傳技倆，認為影片的拍攝角度和後續剪輯過於流暢，旨在為電影《媽媽又要嫁》製造話題，博取關注。

梁烈唯曾戴名錶被指炫富

近年中港兩地工作的梁烈唯，曾投資食店及手錶生意，他更曾戴上名錶宣傳，被指疑似炫富。不過梁烈唯之後就表示自己「兩袖清風」，因為兩邊生意都已退股，最後慘蝕了6位數字。

