《天下無不西之閨蜜》作首場演出李佳芯親臨捧場 黃智雯回應李施嬅被指戀愛腦：最重要佢開心 楊詩敏無懼《金多寶》、《夜王》打對台籲觀眾一同支持

影視圈
更新時間：20:15 2026-01-09 HKT
黃智雯和楊詩敏主演的舞台劇《天下無不西之閨蜜》今晚（9日）首場演出，胡說八道會、劉德華等送上花籃祝賀，眾人下午先舉行拜神儀式，祈求演出順利。黃智雯和楊詩敏受訪時透露綵排時很順利，雖然有時都忍不住爆笑，但相信正式演出時能忍得住，而且這是喜劇，就算爆笑也可接受。此外，李佳芯、楊潮凱、梁嘉琪和岑樂怡都有到來捧場。

有邀請「胡說八道會」睇舞台劇

黃智雯和楊詩敏又說先後生病，黃智雯稱之前患感冒時感緊張，怕演出時會聲沙，幸看醫生後已康復，楊詩敏笑指她病完就到自己病，但今日綵排完，自覺狀態不錯。談到劇中角色，2人都說有很大突破，黃智雯透露會爆粗，笑言和平時的自己不同，原來有時說話用一些助語詞會有力一些，感覺很爽，楊詩敏則指自己劇中看似斯文保守，卻有令人嚇一跳的突破，又叫觀眾要熱切期待，「除了女人戲，會有啲男人比我哋玩下，有兩個男演員要犧牲色相，但我犧牲嘅程度都很大。」黃智雯表示有邀請「胡說八道會」的姊妹來看，但她們都很忙，會分開來捧場，又說在劇中有加插與姊妹們發生過的真實故事，如她們看到會有共鳴，坦言事前無告訴她們，要給她們驚喜。

「胡說八道會」戀愛好自由

此外，李施嬅和前男友車崇健早前一起拍攝內地綜藝節目《再見愛人5》，在大結局中復合惹來網民熱議，不少網民為李施嬅感不值，認為她可以搵更好的另一半，更有指她太過戀愛腦，好友黃智雯表示沒看過節目，與李施嬅久未見面，「我生日時佢唔係香港，我哋一班姊妹嘅戀愛都好自由，聚會時未必會傾到感情事，最重要係佢開心，邊個有事都會撐大家。」楊詩敏有份演出的賀歲片《金多寶》與黃子華和鄭秀文主演的《夜王》打對台，她笑言兩套戲的風格都不同，「我哋係溫情一啲，子華哥就爆炸性一啲，我覺得好好，有唔同電影帶給大家歡樂，兩套片都要支持，睇完一套再一套。」

