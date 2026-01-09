李樂詩4度重建乳房失敗決放棄 支持平胸可以很美最重要身體健康 與文佩玲何婉盈組女團想再收生教唱歌

李樂詩（Joyce）於2021年證實患上乳癌，而她最終選擇切除雙乳，及後卻遇上4度重建乳房失敗，今日（9日）她與文佩玲到理工大學為《同心同路。聲動香港》慈善音樂會宣傳。

李樂詩老公支持太太所有決定

李樂詩對於之前治療過程直言感到有點辛苦，她稱完成切除乳房手術後一個月接受重建手術，「完成第一次重建手術之後全身發炎紅腫而且歪了，感覺很難看，之後做手術取出重建物一個月後再做手術。」可是每次也因發炎影響身體，在4個月內接受4次手術，最終也決定放棄，不想再做，她說：「也想跟女士們說，平胸也可以不錯，這樣也很靚，最緊要身體健康，而且老公很支持我，最重要是我能陪在他身旁。」完成手術後Joyce要每天服用藥物5年，現在已經服用了兩年半，為免身體其他部位因服用該藥物受副作用影響，她需要定期做身體檢查。

Super Queens將製作新歌

現在Joyce十分積極，早前與文佩玲和何婉盈組成Super Queens女子組製作新歌，抒發和分享女士們在這年紀面對的困難，三月中她們將會在廣州舉行演唱會。她透露，手術後一段時間沒有唱歌，起初重拾唱歌時，有一種洩了氣令自己不夠氣唱歌的感覺，覺得聲線沒有力量，但現在已經沒事，開騷前幾個月便會開始每天練歌。另方面，她又開始收生教唱歌，問到老公會否怕她辛苦而不讓她做太多？Joyce說：「我想做什麼事老公都會很支持，但當然要預時間投放在家庭上。」