Gin Lee首戰紅館四面台 預告極致性感無框架丨專訪

Gin Lee（李幸倪）將於下月7日至8日首度挑戰紅館四面台舉行《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》，視為個人里程碑。她預告服裝將突破框架、極致性感，並在演唱會後計劃休假觀賞極光。此外，Gin Lee透露獲任達華邀拍戲，期待發掘幽默一面，亦盼望與張敬軒合作，惟強調結婚尚無時間表。採訪：鍾舜英 攝影：羅安強

Gin Lee事隔八年再踏紅館，Gin Lee坦言心情緊張又開心，她表示：「未試過四面台演出，知道多了很多東西要設計，無論台、燈、聲及舞步也是360度，比起三面台難度高很多，加上想帶新鮮感給大家。」由於至今已推出超過一百首歌，Gin Lee對於演唱會歌單挑選感到難於取捨，她會努力平衡樂迷的期望與演唱會的整體編排。

見於演唱會海報，Gin Lee以性感示人，問到演出是否以性感為主？Gin Lee表明自己在服裝上沒有底線，唯一的考量是不影響唱歌跳舞，讓她能無顧忌地演出。除此之外，她願意嘗試任何靚麗服裝，並希望造型能「靚到極致」：「性感要性感到極致、華麗要華麗到極致、浮誇也要浮誇到極致，一定要以靚為主，所以沒有框架局限自己。」為了穿上心儀的演出服，Gin Lee亦正努力操練身形。至於嘉賓安排，Gin Lee表示仍未確定，但她希望邀請嘉賓能配合演唱會主題，並為演出帶來亮點，若有合適人選便會誠意邀請。

盼好時機與張敬軒合唱

Gin Lee覺得加入英皇娛樂三年已融入大家庭，被問到與師兄師姐的互動，她解釋因大家各有各忙，不會刻意多做聯絡，待演唱會完結後再嘗試相約聚餐。談到合作意向，她表示除了早前與謝霆鋒合作過，亦希望與公司其他藝人合作。她透露：「講了很久也未能正式與張敬軒合作，希望日後有機會合唱一首歌。曾經想過是否一起做一首歌，這件事一直放在一旁，等待好時機才發生。」

Gin Lee歌曲《白夜行》找來大師兄謝霆鋒出手作曲兼監製。

Gin Lee想跟張敬軒(右2)合唱。

《叱咤頒獎典禮》上Gin Lee乘勢宣傳自己2月的紅館個唱。

連續兩年奪叱咤頒女歌手金獎的Gin Lee，回家和愛貓分享。

望跟華哥拍戲發掘幽默

拍戲方面，Gin Lee同樣想嘗試，更驚喜透露任達華曾開口邀請她拍戲：「哦！竟然找我拍戲，若然有機會與他合作，甚麼角色也可以。大家近日發掘到我幽默一面，若有喜劇我也願意嘗試。」

計劃睇極光結婚冇壓力

Gin Lee透露完成演唱會後計劃放假觀賞極光，被問到會否順道結婚？她明確表示不會，暫時未有結婚想法。她認為結婚是人生大事，需要深思熟慮，而且沒有生育計劃，因此沒有結婚壓力。由於性格低調，Gin Lee覺得自己很可能像其他藝人一樣，選擇在外地安靜完成婚禮，再找合適時間公布：「因我是個I人，想靜也不想熱鬧。雖知道有很多人想替我開心，但有得選擇我會揀最舒服的方式進行這件人生大事，所以婚禮可能只會有家人及一些緊密朋友。」

