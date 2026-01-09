Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

溫碧霞罕曝光胞姊靚樣大晒強勁基因 曾自爆童年一家十口逼木屋窮到險賣女

影視圈
更新時間：21:00 2026-01-09 HKT
發佈時間：21:00 2026-01-09 HKT

59歲的溫碧霞生於大家庭，有四兄三姊，在家中排行最細。溫碧霞與富商何祖光結婚25年，婚後未有生兒育女，只在2010年收養被遺棄在內地火車站的孤兒何國倫（Xavier）。溫碧霞近日在社交網分享家庭照，寫上：「Lovely moment」，除見到有老公及養子的合照外，其胞姊的外貌更引起網民關注。

溫碧霞圈中凍齡「美魔女」

溫碧霞今年生日便「登六」，卻因外表保養得好，被視為圈中凍齡「美魔女」代表之一。溫碧霞前日（7日）在IG分享多張照片，分享與家人度過的愉快時刻。溫碧霞晒出與老公及養子的照片外，當中更見到有溫碧霞的胞姊，不少網民指溫碧霞與家姐生得似樣，同樣外表年輕。

溫碧霞早年曾分享與家人的合照，當時網上誤傳其兩位胞姊是「舊同學」，更有口臭網民指兩位「舊同學」外表比溫碧霞年老多歲，導致溫碧霞要作出澄清，解釋兩位相中人是其胞姊：「幾位姐姐同我相差十幾歲，佢哋自細對我無微不至，照顧周到。」

溫碧霞15歲離家出走

溫碧霞雖然有八兄弟姊妹，排在最尾，但當年時生活清貧曾一家十口屈居數百呎的木屋，每逢打風落雨，屋頂的瓦頂還會漏水。在溫碧霞5歲曾因家中經濟拮据，險被母親賣走，直到15歲時與母親狠摑後離家出走，在街頭被星探發掘參與電影《靚妹仔》，加入娛樂圈至今，當年在街上被星探發掘參與拍攝電影《靚妹仔》而加入娛樂圈憑處女作《靚妹仔》，獲提名金像獎「最佳新演員」。

