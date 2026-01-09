陳凱琳再奪冠成KOL「最吸金女王」 倪晨曦鄭秀文緊接其後 張敬軒成10強唯一男星

近年不少藝人從電視圈轉型成為KOL，更深受廣告商喜愛。媒體廣告分析平台admanGo今日（9日）公布「2025年十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL」頭十位排行榜，計算方法僅以IG KOL在其IG頻道內的品牌內容廣告宣傳作計算，不包括廣告商支付予社交平台費用，頭三名分別為陳凱琳、倪晨曦、及鄭秀文，而剛第4度奪視后的佘詩曼則緊隨第4位。至於第5至10位排名分別為：第5位 容祖兒、第6位林芊妤Coffee、第7位衛詩雅、第8位YouTuber J Lou、第9位張敬軒以及第10位中韓混血KOL Miss Sue Chang，而張敬軒是十強中唯一上榜的男星。

陳凱琳不喜歡「最吸金KOL」稱號

陳凱琳多次成為最吸金KOL榜首，早前她接受訪問時，指對於被外界形容為「最吸金KOL」，她直言絕不喜歡這個稱號：「我唔鍾意用金錢來衡量一個人嘅價值。我同小朋友講，錢係一種道具，俾我哋生活，但唔係用呢一樣嘢來變成一種身份。」她續說：「而家係Top，但遲啲或會Drop，我唔想用佢來衡量我嘅滿足感及存在價值。」