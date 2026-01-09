Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安聖基舉行告別式 鄭雨盛強忍淚水致詞：他的溫和影響所有人 朱智勳、趙祐鎮扶靈

影視圈
更新時間：16:45 2026-01-09 HKT
發佈時間：16:45 2026-01-09 HKT

韓國「國民演員」安聖基於本月5日上午9時辭世，享年74歲。今日上午，家人於首爾中區明洞聖堂舉行告別式，其喪禮以「電影人葬」形式舉行。鄭雨盛在告別式上致詞，他稱第一次向安聖基打招呼時的畫面至今仍歷歷在目，「前輩用溫柔的笑容叫了我的名字，就像早就認識多年的後輩一樣。」他再指2000年與安聖基一同拍攝長達5個月，讓他深刻感受到前輩在艱難拍攝現場中，總是溫柔地安撫每一個人。鄭雨盛忍著淚水說，「他對我而言就像一位哲學家，用不疲倦的精神與溫和的方式，影響着所有人。」

安多斌哭至崩潰

安聖基長子安多斌以家屬代表身份致詞。他一開口便哽咽表示感謝在繁忙清晨仍前來弔唁、送父親最後一程的所有人，「我相信父親即使到了天上，也會延續他身為電影人的職業精神。」安多斌透露近日他整理父親生前的書房時，意外發現一封父親在他5歲時親手寫下的信，他稱：「雖然是寫給我，但我覺得那更像是父親留給所有人的話。」於是決定在現場朗讀。信中，安聖基回憶兒子出生的那一天，寫道：「多斌啊，當我第一次看到你來到這個世界，那張和爸爸幾乎一模一樣、比爸爸拳頭還小的臉時，眼淚不自覺地湧上來。」此番說話讓在場不少人士眼紅紅。信末，安聖基寫上：「這個世界上，真正無法被取代、最重要的，就是善良的人。1993年，爸爸。」讀畢，安多斌即哭至崩潰。

玄彬、安在旭送安聖基最後一程

李政宰與鄭雨盛分別捧着安聖基獲追授的「金冠文化勳章」及遺照，扶靈的有薛景求、趙祐鎮、朱智勳、朴哲民等人。前來送安聖基最後一程的還有玄彬、劉智泰、朴海日、卞耀漢、韓藝璃、安在旭、吳智昊、金鍾洙等多位知名演員。

