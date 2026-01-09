洪金寶74歲生日孖孫仔挑戰手勢舞 全程跟緊節奏狀態極佳

洪金寶近年多次被目擊行動不便，需要撐柺杖或坐輪椅出行，被指健康每況越下，但早前他上載多條抖音影片，可見他狀態比之前精神，行動也比之前敏捷，引來注射「神秘液體」謠言，甚至有指他接受「治療」後已不用再坐輪椅、身體機能似年輕了幾十歲，及後，洪天明亦為父親澄清謠言。日前，洪金寶迎來74歲生日，他就與兩名孫仔大玩手勢舞，動作敏捷靈活，狀態極佳。

洪天明邀老竇跳舞被拒

洪天明在社交網分享三代同堂的片段，片中洪天明問洪金寶︰「老竇，可不可以同我拍個跳舞視頻？」洪金寶一口拒絕：「唔得！」，洪天明唯有出動兩名兒子再問︰「同兩個孫拍得唔得？」洪金寶當然立即答應。洪金寶坐在一張椅子上，精神飽滿，並與兩名孫仔一同潮玩手勢舞，只見他全程緊跟節奏、動作俐落，舉手投足相當靈活，寶刀未老，鏡頭外洪天明突高呼一聲「Happy Birthday」，兩名孫仔即攬住爺爺送上祝賀，互動場面十分溫馨，洪天明寫道︰「祝全世界最靚仔的特工爺爺生日快樂﹗」