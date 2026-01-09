馬德鐘、陳煒新劇演法律界過氣情侶 不擔心年頭播映被觀眾遺忘 未敢約曾志偉打高爾夫球：他之後仍非常忙

馬德鐘與陳煒的新劇《非常檢控觀》將於1月19日播映，馬德鐘表示非常期待終於「食糊」確定播出，他指劇集題材特別以奇案為題，他與陳煒分別扮演檢控官和律師，是對過氣情侶，經常打官司而針鋒相對，陳煒也稱對收視有信心：「以前有不少劇集拍奇案，都會有好收視！」談到劇集安排在年頭播映，會否擔心年底頒獎禮被觀眾遺忘？二人都表示沒影響，更為宣傳劇集，特意提早來公司盤菜宴宣傳，馬德鐘笑稱：「呢套劇會是本年度暫時收視最高的劇集，因為未有比較，第一套播可以攞個第一先，哈哈！」

曾志偉離任總經理沒有驚訝

談到曾志偉離任總經理，陳煒表示經常聽到小道消息，所以沒有驚訝，亦知道曾志偉仍會為TVB擔任顧問，指對方是演藝圈的老大哥，大家有任何問題找他，都會幫忙解決。馬德鐘指曾志偉雖然放下了官職，但仍未敢約他打高爾夫球，知道他在之後仍非常忙，相信回歸電影圈後，曾志偉仍會繼續關照大家。