天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者

49歲台灣金曲歌王蕭煌奇昨日（8日）突然在社交網宣布婚訊，與新婚太太晒出婚戒並留言：「今天沒有要跟你開玩笑、我結婚了、請大家為我們祝福。」蕭煌奇的結婚消息曝光後，獲大批網民留言送上祝賀。

蕭煌奇保密另一半身份

蕭煌奇昨日與拍拖逾1年的女友在家人見證下完婚，對於另一半的身份，蕭煌奇相當保密，僅表示二人透過朋友認識，彼此言談甚歡，而太太亦喜歡其音樂，二人拍拖逾1年決定組織家庭。蕭煌奇還幽默表示：「剛好今天沒有工作、沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」

有網民在threads上載在戶政事務所辦理結婚登記時巧遇蕭煌奇夫婦的照片，留言：「我剛剛就在他們登記的後面椅子，看著他們登記完，我看背影就想說是俊男美女組合」。另有網民發現去年7月五月天在台北大巨蛋舉行演唱會期間，蕭煌奇曾坐在觀眾席，身旁有一位短髮女性，估計當日二人拍拖入場。

蕭煌奇妻疑為寵物訓練師

據台媒《星光雲》報道，女方被爆是一名外貌清純甜美的寵物訓練師，曾獲得ABRA認證，不時在網上分享關於寵物訓練的知識，以及與貓狗合照，女方的聲音聽起來好溫柔，被指是完全符合蕭煌奇的理想型條件。

蕭煌奇甩拖曾傳涉第三者

蕭煌奇於2008年憑一曲《你是我的眼》走紅，有指歌曲與其感情事有關。蕭煌奇於2021年曾公開有一位談婚論嫁的女友，但翌年宣布已分手。蕭煌奇當時稱分手原因：「不外乎就是個性不合」。只是蕭煌奇的前女友李芝蘊曾在節目《快樂星期天》中爆料，二人分手主因涉第三者，蕭煌奇一度急解釋是「誤會」。

