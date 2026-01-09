何廣沛奪男配忘記多謝媽咪被投訴 陳曉華剛過31歲生日朱敏瀚未有表示 龔嘉欣不需要林盛斌介紹男生：隨緣

陳曉華、何廣沛、龔嘉欣、汪明荃、車婉婉等到將軍澳電視城出席「TVB職藝員新春盤菜宴」，是晚延開100席，約160位藝人與1000位幕後齊聚。TVB主席許濤於台上發言時宣布「加人工」，加幅與往年一樣，又指會論功行賞，望同事多勞多得。

獲未婚妻讚叻仔



何廣沛與陳曉華受訪，在頒獎禮上獲「最佳男配角」的何廣沛指往年是趁機拉票，今年則把握機會向大家謝票，問上台再講一次感言？他笑稱頒獎禮當晚只得兩分鐘發言時間，有很多還未講，更被媽咪投訴忘了點名多謝她，「不過她以不懂為由，沒有幫我拉票，不過我都多謝你，哈哈！（未婚妻有甚麼說話？）叻仔，繼續加油，努力向下一個獎進發。今天我發現她仍在看頒獎禮重播，打開電視見到我的大頭，相信她仍在享受中。」而多年老友的陳曉華，見證廣沛獲獎時十分感動，自己也有落力替對方拉票，陳曉華當晚獲最佳衣着獎，她笑言沒想過會有獎，所以忍不住拿獎座四出影相紀念，笑言打定心水「食白果」，大家都很開心她能夠得獎，特別是李施嬅笑得最開心，問明年再爭獎？她笑言怕沒提名沒資格參加頒獎禮，所以今年會繼續努力，拍多些作品才有機會爭獎。而本月3日迎來31歲生日，陳曉華笑指為頒獎禮晚裝騷腹肌而忍口多日，當晚便瘋狂地吃蛋糕，腹肌隨之消失，問到緋聞男友朱敏瀚有表示嗎？她笑指不知道，叫大家問他。

希望新一年繼續豐收

同場的龔嘉欣笑言今年氣氛不同，往年都是頒獎禮前夕的拉票機會，今年則可以和台前幕後同事一起影合照好好傾偈，談到曾志偉離任總經理，她表示沒特別大影響，作為演員一直都做好本份，今年會在拍劇和綜藝都好好努力，問可擔心出現大變動？她相信不會，反而每次接到新工作都有壓力，會盡力做好工作。談到主席許濤宣佈加人工，她笑言要問阿姐，自己沒注意人工，但過去一年工作量是大豐收，拍了很多廣告亦做很多想做的事，希望新一年繼續豐收，亦準備開新劇有待公司公布，拍劇前會忙其他工作，而她與肥媽合作的《在家宴客60道菜》亦將播出，笑言內容勁爆，「去年拍第一季時，肥媽說希望節目能將我嫁出去，結果仍然未，今次她會幫幫眼、有介紹，又叫我要多放電，不知道節目組有沒有把這些內容剪進去，都幾一針見血，哈哈！」問脫離單身會否請教林盛斌，她指不需要，問不是單身？她笑言隨緣，又指林盛斌也一直誤會她不是單身，所以沒幫她張羅。