影后張曼玉驚傳復出玩《浪姐7》 被指有「四大特權」 將惡鬥王祖賢、宋慧喬？

影視圈
更新時間：12:00 2026-01-09 HKT
發佈時間：12:00 2026-01-09 HKT

61歲的影后張曼玉（Maggie）已淡出幕前十幾年，過住半隱居生活，直到去年愛上玩社交網，開設小紅書分享生活。張曼玉曾曝光一條影片，見到她透露有意在法國買地建農莊，一度傳出打算歸隱田園。近日微博瘋傳，張曼玉將參與內地綜藝節目《乘風2026》（浪姐7），更有傳已出機票，引起網民熱議。

王祖賢宋慧喬傳亮相《浪姐7》

張曼玉淡出演藝圈多年，最近卻在網傳消息，指經電視台芒果TV協調半年，張曼玉點頭加入《浪姐7》。在微博上又流出一份疑為《乘風2026》擬定嘉賓名單，當中見到有張曼玉、王祖賢、韓星宋慧喬及加拿大搖滾天后艾薇兒（Avril Lavigne）。 

相關閱讀：張曼玉決意歸隱田園？ 首透露法國建私人夢想花園   「落腳點」曝光環境優美如世外桃園

網上流傳節目負責人曾三度到香港，跟張曼玉洽談半年，並承諾為張曼玉打造爵士舞台、專屬樂團、無淘汰壓力，以及彈性錄影的安排。但有內媒報道，芒果TV的工作人員對張曼玉加盟《浪姐7》一事，表示：「不知道此事。」而張曼玉本人亦沒有表態。

張曼玉唱歌走音高EQ面對

張曼玉曾發行英語電影原聲帶《錯過又如何》，電影《戀愛中的城市》創作主題曲《如果沒了你》、個人單曲《Look In My Eyes》，是唱歌發燒友。張曼玉於2014年曾登上上海草莓音樂節獻唱《甜蜜蜜》，當時因低沉的聲線兼走音一度被嘲諷。面對歌藝受批評，張曼玉高EQ回應：「我演電影演了20部還被說成『花瓶』，唱歌也請給我20次機會。」

相關閱讀：張曼玉情路屢受打擊性格大變  傳被騙千萬人財兩失  名導爆女神感情現況：她很不開心

